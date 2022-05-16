專業彩妝師游絲棋傳授明星級妝容密技。（游絲棋提供）

游絲棋解析2022的春季彩妝趨勢。（游絲棋提供）

國際彩妝大師游絲棋解析，今年春妝趨勢著重「繽紛色彩眼妝」與「水潤唇妝」，若要打造明星般的自信妝容，更推薦在哇哉上課線上學習平台的「游絲棋的質感彩妝必修課-明星級大師密技」課程。將國際彩妝大師游絲棋老師多年來的實戰經驗，濃縮至6小時超完整線上課程，包含了100個化妝小技巧，且完美解決50個彩妝誤區。

她表示，「今年各家品牌春季新品紛紛推出彩色睫毛膏跟眼線筆，比起厚重的顏色，繽紛的色彩更適合搭配亮眼的春妝，更有春天的氣息。且隨著口罩令漸漸鬆綁，水潤口紅強勢回歸，不只好看還能修飾唇紋，莓果色及自然氣色感的嫩粉色，特別適合搭配明亮清新的春妝。」

仲誼公關、Wazaiii暨哇哉上課創辦人岳啟儒表示，「利用線上課程學化妝，不僅可以自由安排時間，邊搭配老師示範教學邊跟著畫，不懂的地方還可以隨時暫停重來，化出一臉好妝再也不是煩惱。」只要連上網路，隨時隨地都能輕鬆學習。