總統蔡英文今（16日）在臉書發文，公布77.76萬劑輝瑞兒童疫苗今日到貨，將提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用，她也表示了解有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，貼文隨即遭網友留言灌爆，國民黨台北市議員徐巧芯與時事評論員朱學恒更異口同聲怒問：「為什麼疫情爆了才買？」

蔡英文指出，台灣的疫苗覆蓋率第一劑、第二劑皆超過8成，第三劑63%，其中65歲以上長輩的疫苗覆蓋率來到70%，這也是居隔規定逐步鬆綁的原因，「雖然確診案例持續上升，但輕症無症狀的比例仍高於99.7%，而死亡率則約為0.03%」，這樣的情況顯示，疫苗為大家帶來很重要的保護力。

時事評論員朱學恒與國民黨台北市議員徐巧芯留言質疑政府為何疫情爆發後才採購兒童疫苗。（截自蔡英文臉書）

蔡英文表示，她要不斷向大家呼籲，為了預防中重症，「請還沒打疫苗的朋友，盡快打滿三劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意」，她也直言，「我了解家中有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，這幾天，指揮中心也針對學齡前兒童(6歲以下)，開設就醫綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧」。

網友留言砲轟總統蔡英文。（截自蔡英文臉書）

貼文一出隨即遭到網友近一面倒的批評，截至今晚10時已湧入2000多則留言。有網友表示，「現在兒童疫苗才來～果然是超前部署」、「什麼都慢半拍」、「終於來了是嗎？世界怎麼跟得上台灣」。

徐巧芯則砲轟蔡英文，「在野黨很早就提醒政府，疫苗、快篩、口服藥必須超前部署，如果真的很關心孩子，為什麼疫情爆了才去買？」宅神朱學恒也留言怒嗆，「如果真了解家長焦慮，輝瑞BNT的兒童疫苗為什麼4月28號才簽約？4月底妳才了解有小孩的家庭多擔心嗎？」