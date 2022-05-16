總統蔡英文今（16日）在臉書發文，公布77.76萬劑輝瑞兒童疫苗今日到貨，將提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用，她也表示了解有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，貼文隨即遭網友留言灌爆，國民黨台北市議員徐巧芯與時事評論員朱學恒更異口同聲怒問：「為什麼疫情爆了才買？」
蔡英文指出，台灣的疫苗覆蓋率第一劑、第二劑皆超過8成，第三劑63%，其中65歲以上長輩的疫苗覆蓋率來到70%，這也是居隔規定逐步鬆綁的原因，「雖然確診案例持續上升，但輕症無症狀的比例仍高於99.7%，而死亡率則約為0.03%」，這樣的情況顯示，疫苗為大家帶來很重要的保護力。
蔡英文表示，她要不斷向大家呼籲，為了預防中重症，「請還沒打疫苗的朋友，盡快打滿三劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意」，她也直言，「我了解家中有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，這幾天，指揮中心也針對學齡前兒童(6歲以下)，開設就醫綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧」。
貼文一出隨即遭到網友近一面倒的批評，截至今晚10時已湧入2000多則留言。有網友表示，「現在兒童疫苗才來～果然是超前部署」、「什麼都慢半拍」、「終於來了是嗎？世界怎麼跟得上台灣」。
徐巧芯則砲轟蔡英文，「在野黨很早就提醒政府，疫苗、快篩、口服藥必須超前部署，如果真的很關心孩子，為什麼疫情爆了才去買？」宅神朱學恒也留言怒嗆，「如果真了解家長焦慮，輝瑞BNT的兒童疫苗為什麼4月28號才簽約？4月底妳才了解有小孩的家庭多擔心嗎？」
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