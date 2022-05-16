國高中生不適用「0＋7」新制？ 陳時中這樣說

中央流行疫情指揮中心公佈同住家人打滿3劑疫苗得免除「3+4」隔離，改為「0+7」自主防疫，但許多民眾不清楚如何認定，指揮中心晚間發布新聞稿表示，明天零時起，需由確診者自主回報疫調時勾選選項，如已接種3劑但仍欲採「3+4」，請勿勾選該選項。至於國高中生是否適用明天上路的「0+7」新制，指揮中心一改下午的說法，表示未來如打滿3劑疫苗將可適用。

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，「確診個案自主回報疫調系統」新選項「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」，將於明(17)日零時上線，確診者填寫密切接觸之同住家人時，如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫(勾選此項目將採自主防疫，不開立居家隔離通知書)」之選項，則將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書。如同住家人為已接種追加劑但仍欲採居家隔離3+4者，請勿勾選該欄位。

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指揮中心表示，未來如果國高中生打完3劑疫苗，即可適用0+7免居隔。（指揮中心提供）

指揮中心補充說明，針對國高中生未來是否適用517隔離新制，即打滿三劑得免居家隔離的措施，由於國高中生均尚未施打第三劑疫苗，現在尚無此問題。目前規劃於今(2022)年5月下旬進行全國國高中的第三劑接種作業，未來已完成三劑接種之國高中學生，即可直接適用517隔離新制。