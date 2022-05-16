4月國內疫情升溫，再度打亂信用卡成長腳步。據銀行公告最新統計，4月整體信用卡刷卡金額應不到2,400億元，比去年同期成長1.9％左右，明顯低於1月及3月時7％的成長率，且未能超越2019年4月疫情爆發前的2,679億元，無法再創同期新高。

銀行業者表示，各國逐漸解除境管，出國刷卡開始快速回升，且電商、網購等刷卡亦持續成長，但4月因疫情的國內出遊、餐飲刷卡等則明顯較3月衰退10~20％以上。

首季信用卡在報復性出遊、餐飲、百貨購物、網路電商刷卡都顯著成長的支撐下，刷卡金額7,827億元，同比成長4.9％，原本預計海外解封，國外刷卡金額亦開始快速復甦，比去年同期可成長50～100％以上，怎奈國內疫情升溫，現除渣打銀行尚未公告外，所有銀行4月合計刷卡約2,375億元，估計渣打銀約20億元附近，4月信用卡刷卡金額應未能逾2,400億元，比去年同期成長不到2％，無法延續3月刷卡成長火力，前四月累計刷卡金額約1兆222億元，同比成長4.2％左右。

4月刷卡金額第一名是國泰世華銀，有382.62億元，同比成長6.62％，累計前四月亦已達1,656億元，亦是全市場刷卡量第一大，同比成長5.27％。

但中信銀發卡量持續第一名，4月再新發近9.18萬張新卡，4月底流通卡數一舉突破800萬卡者，是所有發卡機構第一家跨過800萬張大關者，亦是目前市場上流通卡數第一名；中信銀4月刷卡金額375.28億元，排名市場第二，同比成長9.5％，累計前四月刷卡量已達1,598億元，亦是市場第二大，同比成長12.35％，則是大型發卡行中，唯一還能維持二位數成長者，主要是其中油卡、LinePay卡、英雄聯盟卡等刷卡量持續成長。

另外如玉山銀前四月刷卡量1,406億元、台新銀行1,153億元、台北富邦銀1,034億元，分居前五大刷卡金額，亦是前四月刷卡量已破千億元的五家銀行。