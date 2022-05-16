本土疫情不斷創新高，中央系統卡住頻當機，讓第一線醫護人員苦不堪言，國民黨主席朱立倫直言，台灣身為資訊大國，在蔡政府執政下，數位防疫的相關APP與系統整合卻是狀況百出，系統上線前究竟有無做過壓力測試、確認系統的抗壓性？顯然政府在處理自身數位化以及資訊系統整合的作為上，還有非常多需要改進，「別讓我們的數位防疫再頻頻當機！」

朱立倫指出，近日許多民眾及基層醫護反應，政府通報傳染病、追蹤確診及接觸者的系統存在各種難以使用的問題，導致人力消耗、確診者過了好幾天才能收到居隔單，不僅基層醫護與工作人員業務壓力沉重，民眾及家屬也難以心安。

他表示，許多網友反應，政府花大錢採購、開發或租用的網站及APP，有的難以精確掌握確診足跡；有的資訊不夠即時明確，讓民眾到了藥局買快篩卻撲空，反而網友自行開發的AI機器人還更便捷；而官方視訊看診的APP不但時常無法註冊，使用後更是預約塞車，難以有效解決民眾需求。確診後，填寫表單的疫調系統更是難用，UI／UX完全不及格。

朱立倫強調，數位化不是依賴包裝，如果在前台設置許多看似精美的使用介面，卻無法解決後台從中央到地方系統流程的數位落差，以及不同部門之間的資訊整合，那麼即便政府將新設立「數位發展部」，也不代表我們在公共領域推進了任何有意義的數位化。

他直言，政府有時就是最大的問題來源，不如更新腦袋思維、與民間數位社群發展更多協作，有效改善政府的數位治理能力，「別讓我們的數位防疫再頻頻當機！」

對此，行政院發言人羅秉成表示，關於中央與地方疫調資料互通的整體系統問題，院長蘇貞昌於日前指揮中心防疫會議上已責成政委唐鳳協助指揮中心資訊組進行改善，目前系統流程已有多項更新，昨也與地方衛生單位進行操作訓練與解說，對於整體效率應有顯著提升。