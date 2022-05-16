上海市市長龔正16日主持召開上海市政府常務會議，強調將統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，加快推進復工復產和經濟恢復，切實促投資、穩外貿、擴消費。

上觀新聞報導，會議指出，在毫不放鬆抓緊抓實疫情防控的基礎上，要儘早出臺實施一批針對性強、含金量高、覆蓋面廣的政策措施。要統籌好常態化疫情防控和經濟恢復重振，進一步鞏固防控成果，築牢發展基礎。

在財政政策主動積極的基礎上，更加重視釋放市場主體活力和積極性，增強各類主體和投資者、消費者的信心。

會議還稱，統籌好普惠性鼓勵支持和重點領域精准發力，切實發揮政策對推動產業結構轉型升級的引導作用。紓困措施要立竿見影、落地見效，把保市場主體尤其是中小企業放在突出位置。

促投資方面，各級各類在建項目要「應復盡復」，全力保障重大外資項目順利推進。穩外貿方面，切實落實支持性政策，多措並舉幫助外貿企業紓困。擴消費方面，釋放受疫情抑制的消費潛力。民生保障要就業優先，多管道發掘就業潛力，加大培訓補貼力度，加強靈活彈性用工，綜合施策，吸引和留住各類人才。