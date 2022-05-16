中央氣象局晚間持續發布豪大雨特報，今(16日)晚至明(17日)天水氣偏多、越晚雨越大，花蓮縣、台中市及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗至嘉義地區、蘭嶼、基隆北海岸及台北市、宜蘭、高雄山區也有局部大雨。明天(17日) 白天降雨告一段落，周五至下周一(20日至23日)又有另一道鋒面，北部地區降雨機率再增。

豪雨特報。(圖/氣象局)

明天(17日)清晨各地仍偏涼，北台灣低溫約16、17度，中南部及花、東為18至20度，且有殘餘水氣，各地仍有些零星降雨，尤其以山區為主；不過白天之後東北季風減弱，天氣轉乾，長時間的降雨終於告一段落，剩下東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區大多轉為多雲；溫度方面逐漸回升，北台灣白天高溫預估上升到21至23度，其他地方可以來到25至27度。

周三、 周四(18日、19日)白天氣溫逐漸回升，各地高溫接近30度，感受溫暖偏熱；降雨部分，主要在東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，而大台北地區也有機會出現零星降雨，其他地區雲量較多，且午後有局部短暫雷陣雨，範圍較小，以偏山區為主。

周五至下周一(20日至23日)另一鋒面影響，雖然結構較弱，但台灣附近水氣又增多；周五天氣逐漸轉變，北部地區及基隆北海岸降雨機率增，有短暫陣雨或雷雨的機會，其他地區雲量增多，偶有局部短暫陣雨或雷雨；假日兩天雨區擴大，降雨較明顯，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有不定時的短暫陣雨或雷雨。

下周一降雨稍緩，逐漸轉為東北風降雨的型態，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。24日至26日大致為東北風的型態，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。