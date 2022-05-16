老人家果然充滿智慧！有名男子在臉書分享阿嬤畫眉的照片，照片中的阿嬤拿著「曬衣架」，利用曬衣架上的「掛鉤」弧形，看著鏡子精準的劃出眉毛弧度，充滿生活智慧的巧思，也讓網友紛紛大讚表示「衣架能打小孩還能畫眉」、「果然是菜市場最強阿嬤」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳4張照片，照片中有位阿嬤左手持「曬衣架」，右手持眉筆，阿嬤利用曬衣架「掛鉤」的弧形，看著眼前鏡子中的自己，竟精準的劃出眉毛弧度，超厲害的巧思，也讓原PO也在貼文寫下「阿嬤的畫眉神器」。

有男子拍下阿嬤拿出曬衣架，照著掛鉤弧形畫眉毛，讓他讚嘆「阿嬤的畫眉神器」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友見照片驚嘆「薑是老的辣，老人家果然充滿智慧」、「真-生活智慧王」、「阿嬤懂畫」、「果然是菜市場最強阿嬤」、「阿嬤好厲害」、「長知識了」、「衣架能打小孩還能畫眉」、「還有這招！厲害」、「好古錐」、「這個弧度可以」、「以後都用這個畫眉毛，隨手可得」。

還有網友分享其他器具可以拿來當「畫眉神器」，「湯匙應該也行」；另外有網友指出電影《小孩不笨2》是拿碟子來使用。