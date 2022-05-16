國泰產險16日在官網已公告，針對目前正在審理的防疫保單件，後續核保將以一件為限，僅承保客戶未曾投保國泰產險或同業防疫相關保險專案，但後續仍會和客戶再次確認有無符合適合度情況，若經該公司核保審核通過，還是會進行承保發單作業。

國泰產險表示，對於客戶投保受理案件，將考量客戶需求及公司風險控管作綜合評估，除瞭解被保險人保險需求及適合度與實際需求是否具有相當性之外，也將考量國泰產險自身風險承擔能力進行核保審核。

國泰產險進一步表示，因疫情變化使得本次防疫險的投保案量爆增，已超過該公司之風險胃納，該公司的承保能量及風險承受程度是有限度的，因應疫情及防疫政策的快速變化，故以尚未購買防疫險的民眾為優先承保對象，並提供這些民眾在疫情期間保險保障。

因此，對尚在核保審查作業中之案件，國泰產險表示，將依前述之審核標準進行綜合評估，若客戶未曾投保該公司或同業防疫相關保險專案，該公司將以承保一件為限，後續以補全方式與客戶再次確認有無符合適合度情況，若經該公司核保審核通過，將會進行承保發單作業。