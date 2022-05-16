在傳出北京大學宿舍區建圍牆遭到學生抗議而暫停後，同樣位於北京的知名大學包括清華大學、北京交通大學、北京理工大學等多所高等院校今日宣布實施不進不出的封閉管理，原因是近日出現聚集性疫情，必須收緊校門政策。封閉管理後教職員居家辦公與遠端教學，校園內進行區隔管控措施，外賣不准入校。消息傳出後在網上引起熱議，外界預期可能引起學生新一波的抗議。

據《北京日報》報導，北京近日出現數起聚集性疫情，防控形勢嚴峻複雜，有多所高校宣布收緊校門政策，實施不進不出的相對封閉管理，為此各校規畫一系列保障師生教學生活的「暖心舉措」。

報導稱，清華大學於5月14日發佈通知，加強校門管控，除經批准的疫情防控和保供人員外，其他人員不進不出。同時，該校關閉東北校門，對部分居住區、教學科研區和學生區採取臨時管控區隔措施，外賣禁止入校，快遞需經集中消殺。

北京理工大學中關村校區落實「不進不出」管理。目前，該校區教學區部分校門開放，僅限疫情防控、保供等必要人員、車輛持專門證件通行。同時，該校對家屬區與教學區、學生生活區之間實行「物理隔離」，區間出入實施「白名單」管理。

北京交通大學也實施校園封閉管理，教職工原則上不進校，進行居家辦公、在線教學。校門嚴查進出校人員「健康寶」綠碼、48小時核酸陰性報告等證明，嚴控校內外人員和車輛進出校。

報導說，在加強防疫管控的同時，北京高校還推出了系列暖心舉措，在健康、飲食、住宿、心理等方面下足功夫，守護師生有序教學生活。為減少教職工外出採購風險，北京農學院在食堂增設蔬果供應點，每日供應該校自產的各類無公害菜品。北京林業大學為畢業生提供手續遠程辦理服務，填報、審批、蓋章等過程都能在線自助完成，實現各類證明材料「零接觸」辦理。

北京工業大學與屬地街道及單位協調，在周邊院落開闢出約3000平方米的封閉場地，作為室外活動空間使用，保障師生身心健康。受周邊北太平莊街道疫情影響，北京師範大學南院被劃入臨時管控區，該校成立南院管控區臨時黨支部，開展每日全員核酸檢測，為師生發放防疫物資，提供心理輔導和援助。

網民在微博上就各高校實施封閉管理熱烈討論，「清華大學留神天上飛的無人機！地上的井蓋都鎖好了嗎？校園圍墻上都安裝視訊監控了嗎？」「河北的高校這學期都是這樣，還是沒保護住北京，不好意思昂！」「有些地方剛封控就能上新聞，有些地方都封了好幾年了都沒人管一下。」微博各種評論貼文暴增，但有大量的貼文遭到屏蔽。