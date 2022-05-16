本土疫情近期大爆發，卻出現民眾買不到快篩、塞爆急診室的狀況。超跑好手林義傑16日忍不住在臉書以1639字長文痛批政府做半套，「超前搞亂」，更直言：「有一天，我想，會有報應。是善報，是惡報，只是此時未到。」資深媒體人彭文正痛批，衛福部長陳時中把台灣搞成這樣，民進黨竟還敢大言不慚說要讓他選新北市長或台北市長，真的是把台灣人的智商踐踏在腳底下。

彭文正16日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，陳時中把台灣的疫情搞成這個樣子，搞得天怒人怨，民進黨竟然還敢大言不慚說，要讓陳時中選新北市長或台北市長，真的是把台灣人的智商踐踏在腳底下，開天大的玩笑。

彭文正直言，自己離開台灣紛紛擾擾的環境，在美國待了一段時間，從美國看台灣的情況，真的感觸良多。因為美國也不是沒經歷過焦頭爛額的情況，2年前美國也是一堆人確診甚至病歿，但是美國可以很快地從失敗中記取教訓，學會應對方式。

但可悲的是，台灣不是，放眼全世界，可能沒有一個國家官員像台灣一樣，如陳時中這樣的官員，天天講廢話，彭文正說他自己真的很想飆罵「15字經」，但老婆不允許他罵，只好作罷。

彭文正強調，疫情爆發至今，他只看到蔡政府某些官員不斷在「抄錢部署」，把百姓的錢從人民身上抽走，從前年缺口罩、去年缺疫苗、今年缺快篩，這一連串的問題就不難發現，少數人組成的少數集團在「抄錢部署」、抄人民的辛苦錢。