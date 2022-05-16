「亞洲舞王」羅志祥（小豬）和女友周揚青分手後遭對方毀滅式爆料，形象及演藝事業一度跌落低谷，但他去(2021)年12月31日在花蓮跨年賣力開唱，勁歌熱舞high翻全場讓他「由黑翻紅」洗白；羅志祥趁勝追擊決定舉辦小巨蛋演唱會，11日中午開賣即秒殺贏得好彩頭。小豬前幾天去台東為體育小將捐器材，意外在路邊看到有趣的告示牌，上面寫著「婚淘賣卵蛋」，被旁邊的郁方問什麼意思，小豬解釋「不是賣東西」。

「小豬」羅志祥前幾天和好友郁方一起去台東獻愛，為體操隊小將捐器材，希望他們擁有更好的訓練環境，除了感受台東好天氣，小豬也在路邊發現有趣的告示牌，忍不住拍下逗趣影片；只見在這段14秒的短片中，小豬蹲在一個牌子旁邊，上面寫著「婚淘賣卵蛋」，郁方問他：「先生先生，請問這是在賣什麼？」，小豬聽了也當場裝攤販腔搞笑說：「這不是在賣東西啦，婚淘賣卵蛋，唉呦，你們這些台北人。」

網友看了笑翻，也在留言區幫忙解答：「婚淘賣卵蛋」要用台語唸，意思是「菸頭別亂丟」，笑說這是正港台灣人才懂的幽默；還有人說：「謝謝小豬～笑一笑心情好很多」、「謝謝翻譯我看了N遍真的沒有意會過來」、「災啦～煙頭不要亂丟的啦」、「我在馬祖也看到欸」、「太好笑了吧！」、「真的很好笑餒⋯」、「我聽了3次才知道是菸蒂不要亂丟(大笑)」、「小豬模仿的真像」、「還好我聽懂台語」，掀起一陣趣味熱議。

羅志祥解答「婚淘賣卵蛋」不是在賣東西，笑翻網友。（圖／取自羅志祥IG限時動態）

讓粉絲們等了6年，羅志祥宣布7月9日將重新站回台北小巨蛋舞台上，把最有誠意的表演獻給一路以來支持的歌迷朋友，也宣告正式回歸舞台。演唱會門票在11日一開賣，不到10分鐘已銷售9成以上，羅志祥表示：「心情很激動，我會拿出我1000000分的力讓7月9號的舞台變得更精彩，也希望大家那天都可以口罩戴好戴滿，開心著享受我們為大家所呈現的舞台」。