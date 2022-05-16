俄羅斯入侵烏克蘭摧毀歐洲經濟疫後長期強勁復甦的美夢，歐盟執委會周一以俄烏戰爭為由調降歐元區經濟成長預測，今明年成長預測值分別下修至2.7％與2.3％。

歐盟發布最新季度報告指出，歐元區2022年全年經濟成長率從2月預估的4.0％，大幅下修至2.7％，2023年成長率預測也由原估的2.7％，下調至2.3％。

歐盟執委會經濟執委詹特洛尼（Paolo Gentiloni）表示，「俄國入侵烏克蘭不僅帶來災難與破壞，同時也衝擊歐洲經濟復甦。」

報告指出，戰爭爆發後讓原本預估已將退卻的經濟逆風更形惡化，包括推升商品價格上漲的壓力、供應鏈瓶頸問題復燃與不確定性大增。

歐盟執委會執行副主席鄧布洛斯基（Valdis Dombrovskis）表示，「雖說今明年經濟還是會持續復甦，但復甦力道遠比之前預估疲軟。」

歐盟執委會進一步指出，疫後服務業解封、勞動市場持續好轉、存款緩慢增加與對能源價格高漲所做的財政措施，預計將可支撐民間消費。

鄧布洛斯基表示，最大的負面因素是能源價格飆漲，不但推升通膨率飆至歷史新高，還對歐洲企業與家戶帶來衝擊。

歐元區4月通膨率年增7.5％，創歷史新高，歐盟執委會因此大幅調高通膨率預測，2022年全年通膨年增率從原估的3.5％，大幅上調至6.1％，2023年通膨年增率估達2.7％，較2月預估的1.7％上調1個百分點。

詹特洛尼指出，戰爭造成能源價格飆升，讓供應鏈問題更加惡化，「因此通膨率將會維持在高檔更長一段時間。」

歐盟執委會預估，通膨將在第二季觸頂，單季年增率約6.9％，之後將逐季下滑。

歐盟執委會還警告，若俄羅斯天然氣突然斷氣，將會進一步壓低經濟成長，預估今明年歐元區經濟成長率將因此減少約2.5與1個百分點。