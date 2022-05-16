雞腿換的駕照？有正妹在網路分享考汽車駕照心得，她表示筆試當天才早起準備，拿了90分，場內考試時還因為下大雨，不知如何開雨刷求教考官，之後考官還沿路提醒，她拿90分通過，大笑放水程度已經不是雞腿了，最後道路考試因為頻頻讓考官貼椅背拿了94分，但依舊是拿到汽車駕照；網友一見驚呆「這樣確定可以上路嗎」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示要參加汽車駕照考試，有3關要過「筆試、場內考試、道路考試」，在筆試的部分，她當天考試才早起看筆試模擬題，卻沒想到還有法規要背，因此呈現半放棄狀態，但最終結果筆試還是90分通過。

筆試結束後，正妹等著了3小時，才進入場內考試部分，雖然她曾聽說穿著辣一點考官會放水，但是為了不能丟歷代祖宗的臉，她要靠技術取勝，豈料，一上車突然下起大雨，她還因為不會開雨刷向考官求救幫忙打開，而且一路上考官還不斷提醒「轉半圈、打到底」等，讓她笑說這放水程度已經不是雞腿是「雞皮」了，場內考試90分通過。

正妹分享考汽車駕照過程，考官頻頻放水，讓她笑翻放水程度不是雞腿而已。（示意圖/shutterstock）

最後大魔王關道路考試，正妹發現是位「嚴肅爺爺」，讓她不禁嘆氣感覺這關「雞腿」換不到了，由於她在道路考試前和男友吵一架，一氣之下道路考試讓坐在副駕的「嚴肅爺爺」，頻頻貼椅背，道路考試拿了94分，最後還是拿到的汽車駕照，但也花了5個多小時。

文章一出，網友紛紛留言表示「考兩次，第一次沒過真的快氣瘋」、「但現在通膨要再加杯大奶微微，才會過」、「剛20今年才要考駕照 超怕要考很多次」、「 駕訓班練習時間有去好去滿應該沒問題」、「原來這麼容易」、「我被考官嚇到熄火直接下車」、「這樣確定可以上路嗎」、「筆試很簡單，直接拿滿分」、「僅限自排吧！手排場考比自排道考難的多了」。