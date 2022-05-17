歐盟再度鬆綁防疫措施！它宣布自周一（16日）起全面撤銷飛機與機場口罩令，這也意味民眾在機場與飛機上將不再被強制佩戴口罩。

歐盟表示，這項決定主要是根據歐洲航空安全局（EASA）與歐洲疾病預防中心（ECDC）的最新指引。這兩大機構認為，高疫苗接種率與因感染獲得的自然免疫，已讓歐洲愈來愈多國家開始解除防疫限制、回歸到正常生活。不過它們也強調，戴口罩目前仍是預防新冠病毒的最佳防護措施之一。

EASA在聲明中指出，取消機場與機上的口罩規定，基本上與歐洲各國對公共運輸的要求一致。此外對旅客與機組人員來說，也是讓航空旅遊朝向正常化的一大步。不過它建議，旅客如果有咳嗽與流鼻水等症狀，最好還是戴上口罩以保護他人。EASA並補充，若啟程或目的地國家仍舊有戴口罩規定，個別航空公司可選擇建議或要求旅客在機上配戴口罩。至於有旅客自願戴上口罩，也不應該遭到禁止。

ECDC在同期間也發布聲明，指稱雖然疫情風險依然存在，不過非醫藥的干預與疫苗接種，已經開始讓民眾生活逐漸回歸到正常。

航空業目前寄望取消佩戴口罩規定，能對航空旅遊業帶來強力提振。過去兩年受到疫情衝擊，導致該產業岌岌可危。這主要是在疫情期間的諸多防疫限制，從核酸測試、疫苗接種到戴口罩等，使得多數民眾寧可延後或取消搭機旅遊的計畫。

不過隨著多數人口都已接種疫苗，目前許多歐洲國家對於完全接種疫苗的旅客已經取消核酸測試與填寫入境旅客追蹤表格的規定等。