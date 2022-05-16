北市聯合醫院胸腔重症醫師蘇一峰日前在臉書引述國外研究指出，化痰藥NAC可減少4成新冠肺炎死亡率，意外引起民眾搶購潮，更有醫師跳出來反駁國外研究未經實證，引起爭議。對此，藥師林士峰大感納悶，認為高端疫苗比化痰藥使用風險更高，醫師們怎麼就不憤慨了。

對於化痰藥爭議，身為藥師的林士峰在臉書發文寫道，「我覺得挺納悶的，化痰藥物證據仍然偏弱，但是使用風險極低，這麼多綠營支持者集結出征，好幾個塔綠醫師卯起來打蘇（一峰），甚至痛批他造謠。高端疫苗沒經過第三期試驗就開放給國人施打，同樣研究證據仍然偏弱，使用風險還高過化痰藥，怎麼沒見你們那麼憤慨。」

蘇一峰今天受訪時雖有道歉，但只針對造成民眾瘋搶致歉，並非承認自己提供的資訊有誤，他認為目前台灣抗病毒藥物就是有限，何不參考國外研究，NAC目前是很廣泛的藥物，如果都要等證據齊全要四、五年以上了，但是眼前的病人能等嗎？更說「之前高端證據都沒出來，還不是全國都在打。」

蘇一峰也在臉書發文，指出歐美早就把NAC藥物寫進治療標準指引，更附上研究網址，「有人說證據不夠，小弟真的沒辦法，NAC的研究兩萬人還是不夠，清冠一號的研究只有12人就夠了」，強調側翼網軍攻擊自己沒有關係，但是不要扯這個藥物沒有功效。