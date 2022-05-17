由於對停滯性通膨憂慮日益加深，韓國新任央行總裁李昌鏞周一（16日）表示，未來幾個月不排除升息2碼的可能性。由於這是繼聯準會日前升息兩碼後，韓國央行也表態可能跟進，韓國股債周一受壓、雙雙挫跌。

在交易員相繼削減對未來政策緊縮速度將減緩的押注下，韓國公債大跌，導致與債券價格呈反向走勢的殖利率周一曾大漲12.4個基點到3.34％、隨後漲幅收斂到3％。至於韓國股市也在大舉升息恐令經濟成長前景黯淡而由升轉跌，KOSPI指數終場收低0.29％。

上周才走馬上任的李昌鏞周一在與財政部長秋慶鎬會談後，向記者表示，是否升息2碼將取決7月與8月公布的經濟數據，他強調韓國央行將會密切關注經濟與通膨等相關數據。

為抑制通膨與家庭債務，韓國央行上月將政策利率調高1碼到1.5％，為該央行自去年8月以來第4度升息。分析師預期李昌鏞在本月26日舉行他上任以來首次央行決策會議，可能會再度調高利率。

韓國央行過去升息幅度多傾向1碼，不過在Fed近來加大升息幅度，意味韓國與美國的利率溢價很快將會消失。

分析師指出，李昌鏞的言論清楚顯示，控制通膨目前仍是韓國央行的當務之急。韓國4月消費者物價指數年增4.8％，創下逾13年最高紀錄。DB金融投資公司分析師Moon Hong-cheol聲稱，韓國目前情況是需要鷹派言論來控制通膨，他認為周一李昌鏞的發言可能事先經過深思熟慮。

高通膨將侵蝕民眾購買力與傷害經濟成長。儘管韓國去年經濟擴張4％，但鑒於經濟不確定性再度攀升，韓國今年經濟成長率預料將放緩到約2％。

周一會議是李昌鏞與秋慶鎬兩人首度召開的官方會議，討論議題包括如何穩定通膨、金融市場波動與加強政策合作。上周財政部曾提出59.4兆韓元追加預算，但正值物價能源價格飆漲之際，批評人士認為此舉反將引發通膨壓力更加沉重。