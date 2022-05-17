俄軍Su-34遭烏克蘭以針刺飛彈擊落

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）日前公開揶揄俄羅斯軍事力量，聲稱其Su-34戰機飛行員在駕駛艙儀錶板上掛著民用GPS導航器定位，他認為俄烏戰爭後，俄羅斯將比原先更加衰弱，成為一個無足輕重的國家。俄軍這次在俄烏戰爭的表現令人大跌眼鏡，華萊士所稱Su-34戰機座艙內使用民用導器也確有其事，各軍事論壇上熱烈議論俄軍虛有其表，先進戰機還得依賴Garmin導航，實在丟盡軍事大國顏面。

這張由俄羅斯前空天軍飛行員所提供的照片，是2016年俄軍Su-34在敘利亞作戰時的座艙內照片，儀錶板上明顯掛著一枚民用手持型GPS導航器，這款用於登山、旅行、駕駛車船的導航器是Garmin公司製造，目前網上售價約台幣2000多元。（圖／推特@ProjetFOX） · Aug 4, 2021

華萊士指稱，俄軍Su-34戰機飛行員使用小型的旅行用GPS定位器夾在儀表板上，證明俄製戰機的GPS定位器品質太糟。美國網路媒體《防務部落格》刊出了華萊士所稱這張「令人震驚」的照片，該照片是前蘇聯資深飛行員維克托．阿克斯尼斯 (Viktor Alksnis)所提供，是2016年敘利亞戰爭時一架俄羅斯Su-34座艙照片，照片內儀錶板上用夾子夾著一具手持Garmin eTrex Legend HC旅行用導航器。阿克斯尼斯說，當時這具旅行用導航器價格大約 1萬盧布（約合台幣4600元）。這款GPS導航器已經停產，目前同系列的產品在亞馬遜網站上的價格大約是台幣6000元。

Su-34的設計製造背景決定了它糟糕的性能，這款雙發重機的重型戰鬥轟炸機從上世紀80年代開始研發，1990 年首飛，第一架量產型於1993年底出廠，原訂2002年全面服役，但因為蘇聯解體，整個國家處於混亂期間，一直拖到2007年才正式服役。正因為如此，這架戰機從設計到製造都在蘇聯解體最混亂的期間渡過，問題也就特別多。

俄烏戰爭初期被針刺飛彈擊落的Su-34戰機，戰機殘骸砸穿民房，機上2名飛行員一死一被俘。（圖／烏克蘭國防部）

Su-34推出後在幾個國際防衛展亮相，自2009年至今，一架都沒有賣出去過，包括印度、越南都沒有看上眼。即便常年的大客戶中國，過去曾使用多款Su-27「側衛」系列戰機，又有當時的俄羅斯總統梅德韋傑夫親赴北京推銷，仍然沒有賞臉。一方面是中共當時已自行開發出功能相近的殲轟-7戰鬥轟炸機，二方面Su-34的性能實在沒有吸引人之處，因此自始自終沒有進口這款戰鬥轟炸機。

俄羅斯Su-34從開發完成至今，除了俄軍採購一百多架之外，從未在國際市場上成交過。它從設計到製造完成，正是蘇聯解體前後最混亂的時期，有很多怪異且不合理的設計與粗劣的品質。（圖／TASS)

Su-34設計上當然有內置導航系統，它同時支援美系GPS 和俄系GLONASS共2款導航，這2個系統功能與訊號差距很大，專家指出，俄系GLONASS準確性較差，俄空天軍之所以在Su-34戰機上夾帶旅行用GPS導航器，很可能是內置GPS導航與俄羅斯軍方的電子系統不合，發生硬體衝突或是電子地圖不合用等問題。在俄烏戰爭初期，俄軍有2架Su-34被擊落，分析人士稱，有可能是美方將烏克蘭部分地區GPS系統關閉，導致Su-34無法精準打擊烏克蘭目標，甚至因失去方位而遭烏軍擊落。因為一旦失去GPS的支援，可能會讓導彈的精度產生700公尺至1200公尺的誤差。

被烏軍擊落的Su-34戰機，讓烏克蘭土氣振奮。當時盛傳Su-34因使用無導引炸彈， 因此必須低飛以目視進行轟炸，以致被地面的烏軍以針刺飛彈擊落。（圖／路透）

英國防相華萊士還提到，俄羅斯戰鬥機飛行員使用的民用GPS設備外，俄羅斯軍用車輛仍使用1980年代的紙本烏克蘭地圖，完全缺乏數位化的戰場管理概念與技術。不只如此，俄軍裝備的粗糙也反應在俄軍被擊落的無人機上，烏軍發現俄軍的無人機上的配備很多是用膠帶固定，機上油箱使用一般的塑膠蓋，3月下旬烏軍在戰場上發現俄軍使用的膠帶竟標明生產時間為1978年，至今已接近半個世紀。從這些細節就能發現，長期以來俄軍的國防科技與部隊的戰力遠遠低於外界對它的認知。

俄羅斯人不只在Su-34上設計了廚房與廁所，在其造價昂貴的T-90主戰坦克上也設計集便器，讓許多國際買家更為驚訝。（圖／Wkipedia)

Su-34戰機的設計也看得出蘇聯解體後俄軍軍備發展的思維走向，這款重型戰鬥轟炸機有鈦合金裝甲防護座艙、新式火控電腦、液晶顯示器、數據資料鏈與後視雷達，但是它的傳感器功能很差，雷射導引的雷射照射裝置設計嚴重影響效能，機頭的被動式相控陣雷達功能不足。但是，令人驚奇的是，它為了讓飛行員執行遠程任務時保持體力，設計了可以供1人站立的大型座艙，座艙後方有熱水保溫瓶，還有小型冰箱與微波爐，飛行員座椅下方配備有尿液收集器，許多人戲稱它犧牲了戰力，卻安裝了廁所與廚房。而廁所的設計在其最先進的T-90坦克上也能看到，被很多專家當作趣談。在這樣的思維下，俄軍的整體軍備武器發展會有多大能耐，也確實很讓人懷疑。