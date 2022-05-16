34歲女星「豆花妹」蔡黃汝外貌亮眼更有清新氣質，不但之前曾被PTT鄉民挖出來討論稱讚是「真表特女神」，日前她偶然路過車禍地點，直接在路上指揮起交通並協助傷者，被網友大誇「人美心也美」。而網路上最近掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，豆花妹今(16日)在臉書洋洋灑灑列出15點，其中「有顯著男性喉結」引起熱議，還有「早餐一律壓扁才吃」、「每天一定要洗頭」等強迫症都讓網友笑翻。

網路上最近掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，豆花妹近日今(16日)也跟風玩起這遊戲，在臉書洋洋灑灑列出15點，第1點就挺搞笑「不吃肉鬆喉嚨像生螞蟻」，接著「雙標」連發：「討厭紅豆泥，但紅豆湯可以」、「芝麻醬可以但芝麻粒不行」、「花生粒可以但花生醬不要」，讓網友們看了一秒噗哧笑出來。

跟風「我可能讓你很意外的point」，豆花妹洋洋灑灑列出15點。（圖／取自豆花妹臉書）

蔡黃汝接著分享身體特徵：「實際身高並沒有160以上」、「有顯著男性喉結」、「有三四個酒窩」，都引發粉絲熱議；關於喉結部分，不少人都安慰她美女才有，她直呼放心不少。還有自戀及迷糊的個性也不吝自爆：「看鏡子會不自覺微笑」、「以為後天完全忘記是明天要錄影」。

豆花妹還大方分享自己的「強迫症」癖好：「麵包饅頭漢堡三明治一率壓扁才吃」、「每天一定要洗頭不洗髮躺床會死掉」、「鬧鐘時間不能是整數要奇數」，都笑翻網友；此外「搖飲必須加料否則沒喝必要」，也令人驚訝女神身材的她如此不忌口；還有個人喜惡的偏好：「是女生但討厭粉紅色」，確實令人意外與她甜美形象的反差。

有網友回應：「看到第12點，突然感覺害怕…（貼出『笑得你心裡發寒』梗圖）」，豆花回：「我真的有因此嚇到過人…………..想說為何…要對鏡子…..微笑」；粉絲虧：「第5點(不到160)好像大家都知道!(笑)」，豆花妹不服氣：「最好是！！！！！！都被說我是高個臉欸」，直接在留言區裡聊開了。