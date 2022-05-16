走出東京奧運止步16強挫敗低潮，拳擊女將林郁婷在土耳其女子拳擊世錦賽「拳」力出擊，台北時間16日晚間在57公斤級8強賽5比0絕對優勢擊退巴西選手羅梅烏（Jucielen Romeu）、晉級4強，確定至少銅牌入袋、追平上屆名次。

這次土耳其世錦賽前，林郁婷才在全大運公開女生組60公斤級輕鬆摘金，帶著這股氣勢挑戰世錦賽，16日的8強賽第二回合熟悉對手節奏後，林郁婷加強攻勢，積極進攻的她最後以5比0勝出，賽後還比出了最近很紅的九天玄女降落手勢。

林郁婷的教練曾自強認為，愛徒前幾場可能因為睽違多時再戰國際賽，感覺有點壓力，透過比賽找回感覺，8強賽更加進入狀況，且以她的水準，相信前4強沒問題的。

4強賽林郁婷將和哈薩克選手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）爭金牌戰門票，伊布拉吉穆瓦8強賽同樣5比0勝出，屆時林郁婷要小心提防。