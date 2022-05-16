網路人氣辣模周荀（DenKa）擁有姣好美貌、32F傲人上圍，因分享自掀上衣露南半球的艷照，被網友封為「南半球女王」。近日周荀再上傳一張爆乳辣照，卻被部分網友質疑重要部位走光，對此她發文解釋了。

周荀常在IG上傳Cosplay和日常生活照，亮眼又火辣的外型很吸睛，擁有38.9萬網友追蹤，而她今（16日）深夜不忘祭出2張福利照，只見周荀穿著低胸的肩帶衣服趴在床上，身體因為微彎而露出飽滿北半球和深邃事業線，好身材一覽無遺，不過有眼尖的網友發現乳緣疑似冒出粉紅色，讓她深陷走光疑雲。

面對疑似走光的爭議，周荀修改該篇的內文，表示上傳照片之前都會反覆檢查，甚至放大把局部修掉，「這一次很明顯就是陰影。對我來說，你自己腦袋怎麼看一件事情，是你的事情，比基尼穿在外面很正常，內衣穿在外面很不正常。海灘上，只要你想，也可以把所有比基尼看成是內衣外穿。所以只要你想，也可以把所有照片的陰影看成暈。」最後，她還嗆網友：「你要自爽，我無所謂，但不要一直留言叫別人接受你的想法，很低能。」

此文一出，引起許多網友的熱烈迴響，有網友讚嘆：「無痕內衣的效果也太好」想不到周荀竟回：「我沒有穿內衣我不知道你在說什麼」；而其他網友也邊欣賞照片邊留言：「昨晚世界和平了一陣子」、「這拍的角度也太香了吧（我懷疑周荀小姊姊在誘惑我，但是我沒證據）」、「殿下超漂亮」。