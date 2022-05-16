本土病例暴增，不少人擔心家裡若有一人確診，可能全家都免不了被感染，營養師范縈渝透露，自己4月初因與確診者足跡重疊被匡列隔離，5月初因先生確診，她再度被隔離，而且先生快篩陽前一天，夫妻倆還有發生「人與人的連結」，但她篩檢的結果都是陰性，並大方分享防疫情期間增強免疫力菜單。

范縈渝在粉專《范范營養師的騷生活》表示，她4月初因為吃飯的餐廳與確診者足跡重疊15分鐘而被匡列，當時十天居隔在旅館，加上7天自主管理；5月初因為先生確診，她又再度被匡列10+7，這次是在家中居家隔離。

她透露，在先生快篩陽性的前一天，他們還有「人與人的連結」，之後雖然她有輕微喉嚨痛、些微四肢痠痛，但她都是陰性，而先生則是輕症，有喉嚨痛、有痰、鼻塞、疲倦，沒有發燒，他一人一室關在房間。

范縈渝並分享防疫提升免疫力應補充的6大營養素：

1. 維生素A：不只保護眼睛，還可保護上皮細胞，協助修復喉嚨黏膜。例如胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜、蛋黃、豬肝。

2. 維生素C：蔬菜水果都含有維生素C，推薦當季水果，尤其芭樂的維生素C含量名列水果前三名，是提升免疫力的最佳選擇；但蔬菜只有在生食的時候才能獲取較多的維生素C，食用生菜沙拉則要注意清潔。

3. 維生素D：除了調節鈣質平衡，也可幫處提升免疫力，特別是心肺功能。雖然說曬太陽，人體可以部分合成維生素D，但居家隔離後雞屋很難，因此建議還沒隔離的朋友，在安全的前提下，可把握陽光出門走動；也可補充牛奶、黑木耳及各種菇類、豬肝、油脂豐富的魚，例如秋刀魚。

4. 維生素E：不僅是抗老好夥伴，更是免疫系統的好朋友。例如各式的堅果、各種植物性油脂、酪梨。

5. 礦物質鋅：可輔助蛋白質合成，讓皮膚細胞更健康，還可維持正常味覺。例如帶殼海鮮（蛤蠣、牡蠣）、玉米、南瓜籽、發酵麵包、乾香菇。

6. 必需脂肪酸omega3：足量的omega3可以幫助穩定免疫系統，減少發炎反應。例如油脂豐富的鮭魚、鮪魚、鯖魚、亞麻仁油、紫蘇油。

范縈渝強調，熱量要充足，特別注意蛋白質的攝取，因為是免疫細胞的基礎營養來源，沒有體力也絕對無法戰勝疾病，建議正在吃減肥餐的朋友，不妨休息一陣子，只要維持自己的最佳免疫狀態，相信無論有無確診，最後都能康復；此外，最有效的物理性防禦，包括勤洗手、戴口罩、避免多人聚集的場所也不能忽略。