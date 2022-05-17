今(16)日南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路通往翠巒部落的產業道路，因受到大雨影響，發生大規模崩塌，有名男子欲行經該路段時，因受到前方落石阻擋道路，該男子想要去移開落石，往山坡一看，便趕緊跑往車上，迅速倒車離開，驚險的20秒，大量土石、樹木滑落，男子差點就被活埋。
臉書社團「南投新聞」上傳1段37秒影片，影片中位於南投縣仁愛鄉力行產業道路通往翠巒部落聯外道路上，有名男子下車欲清除阻擋在產業道路上的落石，但他先往山坡看了一下，下一秒趕緊衝回車上，急踩油門將車倒退，過程不到20秒的時間，山坡上的大量土石與樹木滑落，男子差點遭到活埋，崩落的土石也斷了產業道路的通行。
影片一出，網友嚇歪紛紛留言表示「好可怕」、「下大雨過後很危險」、「人平安就好 ！跑得好」、「倒車技術真好」、「車主太機靈了，還好人車平安！」、「眼色很好」、「不但反應快，倒車的技術也很棒」、「真的是千鈞一髮！平安就好！」、「幸好夠警覺，也夠幸運」、「肯定上輩子燒好香」、「還好人車平安沒事就好」。
影片中的男子也在貼文留言區表示，一下車就聽到怪聲，趕緊先撤退，沒想到整片山崩了下來，事後他也向媽媽報平安。
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