全球新冠病毒流行至今已進入第3年，簡直沒完沒了，其中的一項主因就是它的突變型太快也太多了，目前疫苗都是刺激我們身體B細胞系統去產生相對的抗體，一但面對變異的病毒，就容易有保護範圍不足的問題。現在美國威辛康辛大學麥迪遜分校(UW-Madison)的研究團隊思考，能否誘導我們身體的第二線免疫系統「T細胞」來對抗新冠病毒，說不定有更完整的保護力。

醫療訊息(Medical Xpress)報導，麥迪遜分校的研究人員表示，「當您接種 COVID-19 疫苗時，您的身體的B細胞會開始學習SARS-CoV-2病毒的知識，也就就是造成感染的棘狀蛋白質，它們會製造相應的抗體。這些抗體在血液中循環，通過在鼻孔、氣道和肺部巡邏，遇到病毒引起感染現象時，就會病毒，從而保護您免受疾病侵害。」

「然而，隨著SARS-CoV-2 的突變，這些高度特異性的抗體識別能力就會降低，特別是病毒表面的棘蛋白一但發生變化，那麼抗體的效果就會變得不明顯。這在最近一波Omicron變體病毒尤其明顯，Omicron在棘蛋白上的突變數多達37處，使得它們更能夠逃避抗體。」

免疫學教授兼獸醫學院研究副院長蘇拉許(Marulasiddappa Suresh)解釋：「既然如此，那麼我們也該動用第二道免疫細胞了，這樣一來如果新變體病毒逃脫了抗體，那T 細胞就來提供第二道保護。」

研究人員開發了一種基於蛋白質的實驗性疫苗，其中含有原始株 SARS-CoV-2 病毒(俗稱武漢型)的未突變版本刺突蛋白，該疫苗將引發對T 細胞的強烈反應，試著瞭解在沒有抗體的情況下，T細胞可以在多大程度上防止COVID-19 感染。

在給小鼠模型注射疫苗後，研究人員隨後將它們暴露於兩種SARS-CoV-2 變種病毒環境，測試它們在不同條件下，有多大的機率遭到感染。

結果發現，疫苗所刺激的抗體，無法對付突變的 SARS-CoV-2 變種病毒，但是被疫苗所誘導的T 細胞卻仍然有作用，使得小鼠沒有症狀或是輕微症狀。

之所以會有這樣的差異，在於與B細胞相比，T細胞所識別的棘蛋白片段比較全面，使得它們能夠對抗的突變樣式更多的病毒。

這種實驗性疫苗以蛋白質為基礎，旨在引起強烈的T細胞反應，使目前比較流行的 mRNA 疫苗不同。

現在，研究人員正在研究T細胞究竟是如何抵禦新病毒的，以及目前已廣泛接種的疫苗，是否經過修改也可以誘導相同的T細胞免疫機制。