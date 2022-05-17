俄烏戰爭自2月下旬開打以來，已開戰近3個月，全球都相當關注戰事進展。對於戰事若繼續打下去，可能會有哪些影響，前民進黨立委郭正亮分析認為，只會讓俄羅斯更加劇消耗，但烏克蘭也沒有逆轉勝的跡象，而北約若繼續投入支援烏克蘭，戰爭就會一直耗下去，這對西方和俄羅斯而言，是兩邊都受傷的，這也是美國想達成的目的之一。

郭正亮16日在網路節目「正經龍鳳配」表示，俄烏戰爭若繼續打下去，只會讓俄羅斯更加劇消耗，但烏克蘭也沒有逆轉勝的跡象，北約若繼續投入支援烏克蘭，戰爭就會一直耗下去，這對西方和俄羅斯而言，是兩邊都受傷的，這也是美國想達成的目的之一，而且也會奏效。但是，美國這樣做的後遺症，就是國內的通膨壓力會上升，將考驗美國政府的應對方式。

陳敏鳳也詢問郭正亮，若戰爭一直耗下去，俄羅斯會不會撐不下去？郭正亮分析認為，應該要先問歐洲各國能不能抵擋住戰爭衍生的通膨問題，能否撐得下去；美國支撐力應該是沒問題，但烏克蘭戰後重建所要耗資的5千億美元，這個洞誰來補？

郭正亮強調，因為烏克蘭已經可以說是無底洞了，美國國內也開始出現一些質疑聲音，要支撐烏克蘭到什麼時候？美國政府難道要一直編預算給烏克蘭嗎？包括已經給烏克蘭的400億金援和武器軍備，後續要繼續給嗎？