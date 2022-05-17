台南知名「聯盈發港式點心」4年前風光插旗高雄鳳山，未料傳出不敵疫情衝擊，高雄店宣布即日起「永久歇業」。（擷取自聯盈發臉書）

台南知名「聯盈發港式點心」4年前風光插旗高雄鳳山，未料傳出不敵疫情衝擊，高雄店宣告即日起熄燈，民眾若想嘗到聯盈發美味，就要到台南永康了。該店號稱小資族的最愛，以平價美食擄獲人心，如今黯然歇業，令不少老饕相當惋惜。

聯盈發在臉書PO文指出，「疫情來襲造成更各大行業的衝擊，當然我們也不例外，很抱歉我們沒有陪伴著大家一起撐過，也很感謝那支持與愛護我的顧客朋友們！或許，我們會在某一天某一日再相見」，聯盈發港式點心鳳山店，即日起將「永久歇業」。

業者表示，南部的朋友想嘗到聯盈發美味的港點，就要再跑遠一點，回到台南永康了。至於想訂購聯盈發冷凍點心的朋友們可到官方網站訂購。

其實，去年聯盈發鳳山店才剛改裝，原本一片大白牆布置超大版的菜單，而去年三級警戒期間，咬緊牙關撐下去，還推出鳳山店限定「ABC輕鬆點」防疫外帶餐點，主打小資族套餐，帶動一波商機。

如今聯盈發傳出歇業後，網友一片哀嚎，「很可惜耶！東西好吃又平價，老闆能不能留下來呢？」、「可惜了！鳳山港點最愛店」，還有網友看到訊息才要衝過去，但店家表示「高雄鳳山店已經沒有服務囉！別撲空了～」