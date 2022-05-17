相信大家在做財務管理的時候應該常常聽到「定期定額」這樣的1個投資理財方式，那麼在投注運彩時能不能也採用呢！今天就來跟大家分享一下有位虛擬會員採用「定期定額」投注方式抱回大獎的實際案例。

他「定期定額」投注100元 抱回11萬獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

「定期定額」的英文叫做 「dollar cost averaging」，它是一種投資的策略，有「買在平均成本的意思」，就是不論金融市場發生什麼事，都以例行性且固定金額的方式購買投資標的，也有「量力而為、分散風險的意思」，最常被用在基金跟股票的操作上。

定期定額說明。(台灣運彩提供)

去年7/17有位來自桃園的朋友在台灣運彩官網完成線上申請，從12/12開始入金天天定期定額投注，他什麼球種都買，包括棒、籃、足、網、排、冰及電競，什麼玩法也都買，包括讓分、不讓分、大小、正確進球數、總進球數、單雙、正確比數及勝分差等，只要看到喜歡的比賽就買串關，最常買串8關，有時也買串6關或串7關，絕大部分每天每次都是投注100元，極少部分會加碼投注2～300元，今年3/21他以100元串8關買1.「格但斯克Vs.盧布林 正確比數3:1 賠率 4.00倍」、2.「拉多姆Vs.尼薩鋼鐵 正確比數1:3 賠率3.75倍」、3.「沙達克魯塞羅Vs. 瓜魯柳斯 正確比數3:0 賠率2.10倍」、4.「SESI聖保羅Vs. 聖荷西坎波斯 正確比數3:2 賠率4.25倍」、5.「米納斯Vs 布魯門瑙 正確比數3:0 賠率2.45倍」、6.「納達爾Vs. 阿卡拉蘇茲加菲亞 不讓分客勝 賠率1.50倍」、7.「沙卡里Vs. 斯威雅蒂 不讓分主勝 賠率1.40倍」以及8「多倫多藍鳥Vs. 費城費城人 不讓分主勝 賠率1.65倍」，比賽結果8場完全命中，賠率連續相乘的結果高達1,136.5倍，100元的投注就讓他抱回113,650元獎金。

抱回11萬元投注內容及中獎情形。(台灣運彩提供)

從這位虛擬會員的投注模式來看，有2個眉角，1.定期定額，量力而為，分散風險：每天每次都是投注100元，極少部分會加碼投注2～300元。2.買「串關」：把可能中獎的金額變大，只要看到喜歡的比賽就串，最常買串8關，有時也買串6關或串7關。提供大家參考，希望下一個抱回大獎的就是您。