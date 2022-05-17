旗津是遊客們到高雄必踩的熱門景點之一，今年邁入第3屆舉辦的「旗津吃通海」活動，在市府發放旗津券、旗后商圈發展協會也加碼千份「旗津雙倍券」的助攻下，吸引人潮回籠。即日起至8月，一連串精彩活動向遊客們招手，旗津券送好、送滿的多重優惠，帶動強強滾買氣，不僅留住消費在旗津，也要讓遊客愛上充滿海味的夏天。

4月好天氣適合出遊，旗津大街從清明連假首日，就迎來一波人潮，不論是海產店家老闆或是炸黑輪、烤魷魚和香腸的攤販們，個個面露笑容，遊客一多後，也讓店家攤商吆喝得更來勁，招呼的聲音聽起來特別精神抖擻。

今年農曆春節前後，受到高雄港區Omicron疫情傳播鏈波及，讓好不容易才熬過去年疫情低谷，生意稍見起色的旗津店家又再陷泥沼。「去年受疫情升級影響，大家都很辛苦。」旗后商圈發展協會理事長陳昱宏搖頭說：「今年一月初疫情再起，遊客整個少9成。」。

市府發放旗津券，讓旗津人潮回籠。(攝影/Carter)

為協助旗津挺過疫情難關，高市府除祭出「旗津券」鼓勵消費，並規劃觀光振興系列活動及觀光環境提升整備計畫，透過多元豐富的帶狀活動及遊憩設施品質再提升，吸引全國遊客到旗津遊玩購物、品嚐在地美食。

4月5日前民眾搭渡輪就可領到旗津券，圖為鼓山輪渡站發送情形。(攝影/Carter)

市府經發局延續備受好評的商圈夜市券經驗，推出面額50元的限定版「旗津券」，券面設計融入旗津獨特的夕陽、渡輪及燈塔等在地意象，引起搶領風潮，成功帶起買氣和話題。旗后商圈發展協會則於4月16日至5月2日第三屆「旗津吃通海」活動期間，加碼推出千份「旗津雙倍券」，只要100元現金即可換購面值200元商圈消費券，可在當地近百家合作店家攤商使用，不管是大啖新鮮海產，或是品嚐小吃美食，讓前來旗津遊玩的旅客們玩得盡興、吃得開心。

旗津大街人潮回籠，商圈買氣再現。（照片提供/高雄市政府經濟發展局）

旗津優美的人文和海洋風光，適合放慢腳步盡情享受假期時光。(攝影/Carter)

知名炸黑輪攤位前，購買人潮絡繹不絕，其中不少遊客拿著旗津券做兌換。「每次來旗津都會買條黑輪，邊看海、邊吃，因為有旗津券，想說就乾脆多買幾根帶回去給家人。」遊客張小姐說，她提了一大袋香氣四溢的現炸黑輪，儼然是旗津美食大豐收的買客。「旗津券發放後，遊客消費意願增加，整體有回到疫情時生意正常的業績。」陳理事長說：「配合吃通海活動，我們再推出雙倍券，希望讓民眾買得開心，也讓店家把過年的虧損賺回來。」4月中舉辦的吃通海活動，不僅祭出各項購物優惠，也規劃包括旗津秘境半日遊、手拉坏與漂流木手作體驗等多樣化的假日活動，滿足不同年齡層的旅遊喜好。

遊客們拿到旗津券後，開心在旗津消費。（照片提供/高雄市政府經濟發展局）

迎接遊客，市府積極整建旗津觀光硬體設施，提升旅遊環境品質。(攝影/Carter)

為迎接旅客到來，市府也加緊營造旗津觀光環境的腳步，包括沙灘步道夜間燈光、沙灘排球場及躺椅等場地設施整建，陸續將完成星空隧道照明系統、優化馬雅各自行車道、貝殼館休憩中庭及彩虹教堂廣場的景觀形塑，並強化旗津風景區全區指示牌誌整合設計等，全力提升旗津觀旅品質。配合旗津券至8月底前，可在貼有合作商家貼紙的店家、攤商使用，民眾在此期間到旗津旅遊，週週都有各種音樂節和私房小旅行等精彩活動可以參與，今年暑假更將首次在旗津舉辦超有看頭的全國沙灘排球賽，清涼一夏的水上嘉年華也緊接在後登場，有多久沒有到旗津了呢？不用打包行李，現在旅遊旗津說走就走。

旗津將舉辦運動、沙雕藝術等系列主題活動，延續觀光熱度到暑假。(攝影/Carter)

本文作者：Naru