高齡化浪潮來襲，長期照顧服務需求日益增加，然而多數人著重「被照護者」的照顧情形，而「照護者」的壓力卻容易被忽略。高雄市的長照服務2.0，除了服務失能者，亦提供給照護者「喘息服務」，為一肩扛起重責的照護者提供喘口氣的機會，藉此緩解壓力、減輕負擔。

陳伯伯平日和太太同住，孩子都已經成家立業且居住外地，原本退休後可以和太太享清福，卻因中風需要太太協助大部分日常生活。年事已高的陳太太不僅要處理家務，還得肩負照顧陳伯伯的生活起居，完全沒有停歇的時間，長久以來覺得自己也快要出狀況。

正當身心俱疲時，聽到鄰居分享市府的喘息服務，於是打電話向長期照顧管理中心提出申請。照顧服務員到府服務，接手幫忙為陳伯伯煮飯、陪同運動以及照顧起居，讓陳太太終於有了休息的機會。陳太太說：「我會趁使用喘息服務的時間去找老朋友聊聊、說說話，身心壓力舒緩了，晚上睡眠也改善了，現在精神與體力都比較好，照顧陳伯伯的時候，情緒也比較穩定。」

家庭照護者也需要支持，透過團體的力量彼此分享、經驗交流，同時進行各種學習課程和舒壓活動，有助於幫照護者減輕壓力。(圖片提供/高市府衛生局長期照護中心)

隨著高齡化社會來臨，像陳太太這樣獨自擔起照顧責任者越來越多。民眾因疾病、意外、老化等原因導致長期無法自理生活，其居住在家裡或社區生活，往往就需要由親屬擔負起照顧工作。照顧者的工作可說是任重而道遠，往往全天候待命，包含生理和心理，都需要付出關懷，長時間累積的照顧壓力，常會壓得照護者喘不過氣。

長照 不再是孤軍奮戰

為讓家庭照顧者也能有鬆口氣的機會，高雄市政府提供的長照服務中，也包含照護者的喘息服務。當市民有長照服務需求，可撥打1966長照諮詢專線提出申請，經到府評估後，會核定適切的長照資源及媒合優質單位提供服務。當照護者想休息或需要出外辦事，可選擇居家、日間照顧中心、小規模多機能的夜間照護等喘息服務，照護服務員可協助被照顧者如廁、沐浴、服藥、穿換衣服、口腔清潔、進食等，針對短期旅行外出，也可安排被照顧者到住宿式長照機構接受短暫照顧。有照護服務員在背後支持，照護者的生活品質也能得到提升。

「巷弄長照站喘息服務」為被照顧者至巷弄長照站接受照顧、停留，包含進食、服藥、活動安排及相關服務。(圖片提供/高市府衛生局長期照護中心)

喘息服務除了能協助擔起長照重擔的家庭成員，聘僱外籍看護來幫忙的家庭一樣也能申請喘息服務。因病洗腎多年的陳奶奶由外籍看護拉蒂照顧，年邁的先生以及居於外地的女兒則為共同照顧者。隨著先生體力衰退，女兒則需兼顧婆家、娘家、工作及孩子等因素，陳奶奶一週3次的洗腎需求及日常起居，均仰賴拉蒂的幫忙．一旦拉蒂請假，重擔又落在先生及女兒身上。面對這樣的情況，「喘息服務」在外籍看護請假或因故無法協助照顧時，扮演重要後盾，持續支援被照顧者家庭，讓像陳奶奶這樣有密集照顧需求者能繼續維持生活品質，亦能保障外籍看護的休假權益。

喘息服務在專業協助下，往往能讓照顧者與被照顧者獲得安心、滿意的回饋。(圖片提供/高市府衛生局長期照護中心)

喘息服務由於屬於臨時性替代照顧，難免面臨受照顧者家庭感到生疏，甚至拒絕服務的困境，但在專業協助下，往往能讓照顧者與被照顧者獲得安心、滿意的回饋。照顧服務員淑美分享自己的個案時便提到：「之前有一個案家，太太不放心陌生人照顧她老公，抗拒服務好久，後來其他家屬拚命的勸說才試著使用喘息服務，我剛開始去服務時，那個太太臉上都沒笑容，要出門前還千叮嚀萬囑咐，光說一個要讓她老公喝水就說了好幾遍，還一直打電話回來問她老公狀況，服務幾次後，她就很信任我了，現在她要用喘息，就會指定我服務，這是對我的肯定，她現在看到我都會笑了。」

照顧者的身心靈健康， 才能讓失能者得到良好照顧。高雄市共建置1處家庭照顧者資源整合中心，以及7個家庭照顧者支持服務據點，服務區域遍及38個行政區，在喘息服務之外，也提供照顧者各種相關課程、支持團體、心理協談、志工關懷等支持性服務，以減輕家庭照顧負荷，期望在宜居、友善的高雄，即使面對高齡化浪潮，也能安心、在地好好慢老。

• 高雄市長期照顧中心

• 高雄市喘息服務詳情及特約名冊

• 長照服務專線

1966（服務時間：週一至週五，8:30～12:00及13:30～17:30）

• 家庭照顧者支持服務專線

07-322-5005

本文作者：李瑰嫻