創業當老闆是許多人心中的夢想，累積一定實力與資金後都想要自己出來做生意，有網友透露，好友學歷只有高職畢業，原本當技術員月薪只有38K，但後來自己出來開小型工廠，一個月淨收入超過50萬，好友的際遇與現況讓他相當吃驚。

該名網友在「靠北老闆／主管2.0」發文分享，好友只有高職畢業，原本只是個領38K薪水的CNC車床技術員，但後來跟老闆鬧翻，自己出來開工廠，沒想到現況讓人嚇一跳，「據他說一個月淨收入可以超過50萬，幾乎是一般上班族一年的薪水，存個兩三年就可以買房了，完全贏過受薪階級。」

原Po坦言這樣的狀況有點出乎意料，「以前還在背後偷笑他沒學歷只能當南部工廠奴隸，現在看到朋友在南部隨便開個小工廠都賺得比我多，真是汗顏」他也詢問網友們，「請問在台灣如果想賺錢，是不是只有靠創業一途才能翻身？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，創業雖然有機會翻身，但需要克服的困難也很多，當老闆也比當員工辛苦，「前提是要有訂單，沒有訂單一切都是空想」、「其實技術設備都還是其次，最重要是客源」、「也要有機運拉，不是每個人都可以」、「其實技術設備都還是其次，最重要是客源。」