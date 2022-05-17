好萊塢女星艾希莉．賈德，日前送走76歲的母親，她證實母親是因為憂鬱症而輕生。她自責未能拉母親一把，自己也曾因憂鬱症而接受治療。

54歲女星艾希莉．賈德（Ashley Judd）在喪母之後首度受訪，證實鄉村歌手母親娜歐蜜．賈德（Naomi Judd）因憂鬱症纏身，而在田納西的家中舉槍自盡。「我是第一個發現她倒在家裡的人，」艾希莉除了承受喪親的悲痛，也因為目擊母親遺體而造成心理創傷。

「那天稍早她問我：是否會永遠陪著她？我回答當然。」艾希莉．賈德回想與母親在世最後一天的對話，接著她出門迎接來訪的親戚，回家後發現母親已經氣絕身亡。

76歲的娜歐蜜，和艾希莉的姐姐薇諾娜（Wynonna Judd）組成母女雙人鄉村樂團「The Judds」，女兒主唱、媽媽和聲，成軍30年以來，總共有14首樂曲登上鄉村歌曲排行榜冠軍、囊括5座葛萊美音樂獎、16座鄉村音樂大獎；也因對當代鄉村音樂的卓越貢獻，而在今年入主美國鄉村音樂名人堂。就在名人堂揭牌前一天，娜歐蜜在家中舉槍自盡，讓家人和樂迷不勝唏噓。

●母女同命？童年遭遇釀下憂鬱症病因

艾希莉．賈德母女皆深受憂鬱症之苦。母親娜歐蜜在2016年出書自曝與憂鬱症對抗的歷程，「歌迷看到的是我在台上光鮮亮麗；他們不知道的是，我回到家就足不出戶，連續三周穿睡衣油頭垢面，不洗澡不刷牙，非常要不得。」

娜歐蜜的憂鬱症病因，和複雜的家庭背景、與幼時被家族成員性侵有關。她多次入住精神病院接受藥物治療，也因為自覺憂鬱症的可怕，藉由出版回憶錄，鼓勵有相同創痛的人勇敢站起來。

讓人扼腕的是，娜歐蜜無力阻止女兒艾希莉步上相同的宿命，多年來難逃憂鬱症的糾結。

娜歐蜜是單親媽，因為忙碌的演唱生活和不穩定的情緒，無法好好照顧艾希莉兩姊妺，而且居無定所，13年內換了12所學校；艾希莉幼年也曾被親戚性侵，埋下日後憂鬱症的誘發根源。艾希莉在2006年入住德州療養中心，治療憂鬱症和其他情緒問題，當時姐姐薇諾娜則因為食物成癮而接受治療。

「母親能給我的愛是有限的，因為我知道她的脆弱和痛苦，」同樣身為憂鬱症病人，艾希莉．賈德對於母親一生深陷情緒低潮感同身受。艾希莉的母親曾公開批評她的電影充滿性與暴力，母女一度關係緊張。母親驟逝後，她回想母女生前的相處，即使媽媽只能遠遠地告訴她「寶貝我愛妳」，已經是她彌足珍貴的回憶。

「她不是不愛我們，而是她生病了，」艾希莉覺得，當憂鬱來襲，「一定要找人說出來；示弱，反而能找到力量。」如果家人朋友遭遇類似處境，也要提醒自己保持理性，適時幫助自己和家人向外求援，讓罹患憂鬱症的親人，知道自己仍被好好愛著、為家人所接受和關懷。

●4個正向思考，度過喪親低潮

艾希莉．賈德想起母親過世後的這一段時間，她也曾責怪過自己，沒能及時拉母親一把，導致她孤立無助。「但我知道，這是喪親之後必然會經歷的心理過程，」為了避免自己再陷入憂鬱泥淖，她不斷提醒自己三件事：不是我的錯、我無法控制、我無法像醫生治療她。「每個人都有自己的悲傷，無法比較；別過於嚴苛地對待自己。」

如何避免親人自殺而衍生心理問題？擁有社工執照的心理治療師赫利（Katie Hurley）提供4個思考指標，有助喪親者回歸正向日常：

1.不是你的錯：人生的坎需要自己跨過，你能做的有限。逝者已矣，生者仍須繼續往前走，別讓傷口暗地腐蝕心靈。

2.喪親的驚恐會隨著時間消退：喪親的衝擊會讓人無法維持正常的生活步調，影響飲食、睡眠，和體能健康。衝擊會影響多久因人而異，但一旦出現偏離常軌，要盡早尋求外援。盡量維持每天的日常活動，三餐定時定量、好好照顧自己。時間不會停下來陪你悲傷。

3.別放任悲傷來襲，找人聊聊：除了依賴親近的家人和朋友，也鼓勵自己敞開心房，尋求支持團體的資源協助。要走出悲傷，終究要靠自己的力量。

4.同理喪親者的心情：當喪親者勇敢說出自己的感受，旁人可嘗試多點耐心和包容；有時光是安靜傾聽，就是一種最及時的伸援與支持。