部分確診者都有便秘及腹瀉等症狀，藥師公會全聯會就將腸胃藥列為輕症確診者居家照護期間6種常備藥物之一，藥師表示，長期服用胃藥是不會傷胃的，但應該找出病因，以免延誤治療。

藥師公會全聯會將解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、電解質補充劑、維生素B和C、腸胃用藥等藥物列為居家照護期間常備藥物。

台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師張仁銘表示，胃藥主要作用為提高胃酸的PH值，減低胃酸分泌，以及保護胃黏膜細胞，藉此減低胃酸對胃部的傷害。

很多民眾都有「胃藥吃太多，容易傷胃」等迷思，張仁銘解釋，胃藥有效保護胃酸對胃部的傷害，當然不至於刺激胃部，民眾如果依照醫師、藥師指示使用，就可以確保安全，達到治療效果。

張仁銘指出，腸道蠕動異常，最常引發便秘及腹瀉，確診者居家隔離期間，如果出現類似症狀，建議服用腸胃藥物來緩解不適症狀。若症狀持續，在解隔之後，應該至腸胃科門診，找出問題。

造成便秘跟腹瀉的原因眾多，例如：運動量不足，水份、纖維素攝取不足，都可能引發便秘。至於飲食不潔，或是手部清潔不確實，或是用藥副作用，則會造成腹瀉。

張仁銘強調，後續就醫治療，為重要的保健步驟，另需養成良好的飲食及清潔習慣、定期運動等健康生活習慣，再者，疫情期間應保持情緒平穩，有助於維持腸胃機能正常。

張仁銘說，腸胃藥物原本就是家庭醫藥箱中的常備品項，民眾應該注意其有效期限，如果過了有效期限，就不要服用。如果用藥之後，未能改善腸胃症狀，就應尋求腸胃科醫師協助，以免小病拖成大病，輕症拖成重症。