我家的小寶貝，好像有點不一樣？家有特殊兒並非少數特例，據聯合國世界衛生組織的估計，發展遲緩兒童的發生率約為6%至8%，假設高雄市每年出生的嬰兒約二萬人，則其中一千多人可能就是發展遲緩兒童，遲緩兒童比我們想像的更普遍。把握6歲以前的兒童發展關鍵期，高市府的早療服務幫家長一起照護療育，讓慢飛天使們能順利展翅，向未來高飛。

孩子能平安健康成長是每位父母最殷切的期盼，但並不是每個寶貝都能那麼順利，有些孩子可能因先天或後天的原因導致學習或溝通有一點「不一樣」。面對這樣的情況，爸爸媽媽除了需要心理調適，更需要有社會資源一起幫忙，讓慢飛天使可以順利翱翔。

擔心小寶貝有遲緩現象，可在小朋友學齡前就觀察孩子的認知學習、語言溝通表達、粗動作、精細動作、人際互動及情緒發展等面向。當寶貝行為反應與同年齡孩子「不太一樣」的時候，可能是發展遲緩的表現。每個孩子成長學習速度有快有慢，而遲緩兒是在學習能力、語言能力、肢體運動、情緒表達等方面，明顯與同齡孩童更為緩慢或不適應，這時候需要家長與專業醫療的察覺和幫助，在早期階段即時接住這些特殊的孩子。

孩子在自然的環境中學習成效更佳，讓早療服務走入社區與鄰里，幫助慢飛天使透過大自然快樂學習、幸福成長。(圖片提供/財團法人伊甸社會福利基金會)

隨著醫療日益進步，早期篩檢可以幫助過動兒、自閉症、亞斯伯格症、妥瑞氏症等特殊兒儘早接受治療。根據研究，早期療育可有效減輕孩童發展遲緩現象。特別是0至6歲是兒童發展黃金期，及早發現、關心「隱形的特殊兒」才能獲得更好的治療效果。

高雄市規劃多種早療與篩檢服務，以專業服務資源，提供在地化、即時性的早療服務，並推動融合教育，迅速接住慢飛天使，也為家庭減輕負擔。包含今（2022）年4月甫開張的美濃兒童發展社區服務據點，高雄市共設置17處早療服務中心、據點。除提供日間托育、時段療育服務，也會舉辦各種親職講座和親子教育成長活動，家長喘息服務等。社區服務據點是就近提供親子資源的好鄰居，有了專業人員和資源做後盾，讓父母提升親職能力，成為孩子最大的幫助。

針對肢體發展障礙的孩子，步行訓練可改善肌肉張力，此外跪姿、坐姿、站立為主的各種專項訓練，可增強遲緩兒的姿勢和肢體平衡。(圖片提供/財團法人伊甸社會福利基金會)

在鳳山早療中心的一隅，孩子們在老師帶領下拿著畫筆，以繽紛色彩抒發創意。針對學齡前因發展遲緩或身心障礙，無法在一般幼托接受教育的孩子們，早療中心日間托育規劃音樂、繪畫、角落探索、單元教學等課程，讓孩子在團體及生活化情境中成長學習。 「祥祥原本在家總是四處跑，我也不知道要怎樣帶孩子，在中心每個月都會有親子優質時間，教保員提供許多教具作示範，讓我瞭解如何透過教具讓祥祥在家中學習。」祥祥媽媽說。早療中心除了幫身為新住民的祥祥媽媽減輕日照壓力，也讓她努力克服語言隔閡、參與祥祥的復健過程以及日常活動，從一開始借用教具，到媽媽自製教具增加豐富度，祥祥一點一滴地進步，媽媽也得到許多成就感。

遲緩兒需要家庭的關懷與陪伴，早療中心的課程中，讓家長學習到如何幫助孩子，讓孩子多多練習成長。(圖片提供/財團法人伊甸社會福利基金會)

當發現孩子有狀況時，可至「高雄市早期療育綜合服務網」線上通報，社工會進行訪視瞭解兒童狀況，協助安排醫療評估鑑定。如被認定為遲緩兒，將協助連結醫療、教育、療育復健、福利、入學轉銜及家庭支持等服務。政府也提供早期療育補助，支援幼兒療育復健的交通和療育費用，領有身障證明的幼童使用日間托育服務也可申請辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。

慢飛天使是上天給予的特別禮物，高雄市政府的早療服務藉由全方位整合，協助把握早期療育契機。與父母攜手改善孩子的發展遲緩症狀，支持每個家庭陪伴孩子慢慢長大，微笑走過跌跌撞撞的早療之路。

• 高雄市早期療育綜合服務網

本文作者：李瑰嫻