心臟是維繫生命最重要的器官，每天都日夜不停地打出7噸血液。心臟內的瓣膜是重要的守門員，幫助心臟內的血液不逆流，並前往正確的方向進行循環。然而瓣膜會因為先天因素、老化或後天疾病，導致瓣膜受損而出現硬化、鬆弛、失去彈性等問題，導致心臟必須更賣力工作才能將足夠的血液打出，導致心臟負擔增加，長期恐變成心臟衰竭，有致命的危機。

振興醫院院長魏崢表示，若有心痛、胸悶、易喘、心悸等症狀，一定要就醫檢查，同時也坦言「有部分人完全沒症狀，這種族群最危險。」

●平躺也喘不過氣應就醫 沒症狀的人最危險

「如果可以，最好是在前段就能多多注意，通常到連平躺都會喘，那就很嚴重了。」魏崢提醒，人體在稍微劇烈活動時，如爬樓梯，若感到心臟痛、胸悶、喘、心悸，都不是正常現象，應該要就醫檢查。

他進一步說明，當人體活動時，會需要更快速的血液供應，但心臟瓣膜出問題的人，心跳加速卻無法提供足夠的血氧，便會產生各種症狀，「不過最可怕的是沒症狀的人，因為真的很難留意。」三高族群一定要特別注意自己的血壓、血脂、血糖，才能避免腦出血、主動脈剝離等致命危機。

●瓣膜出問題致血液逆流 恐造成中風、猝死

心臟中有四個瓣膜，左心臟有二尖瓣、主動脈瓣，右邊有三尖瓣及肺動脈瓣，就如同心臟門戶一般，不讓血液逆流。心臟醫學中心主任張忠毅指出，除了先天異常、風濕性心臟病之外，瓣膜都會隨著年紀逐漸硬化或失去彈性產生退化性心臟病，或腱索斷裂而閉鎖不全。另外也說明三尖瓣及主動脈瓣較可能於60至70歲出現異常，而二尖瓣則可能提早於40至50歲就出現問題，是最常見的瓣膜疾病。

當血液無法順利流通，就容易滯留於心臟內，可能會形成血塊、血栓，被帶到血管就可能導致中風；也可能使心肌肥厚，造成心律不整；若心臟長期過勞，可能導致心臟衰竭，需要進行心臟移植手術，因此，小小瓣膜卻扮演十分重大的角色。

●中重度需治療 修補、置換瓣膜重拾功能

瓣膜異常通常不會立刻產生不適，也不影響日常生活，但仍需要定期追蹤，若疾病進展成中重度瓣膜受損，則可能會出現症狀。若運動時感到喘不過氣，或躺平休息時仍喘、咳嗽，症狀顯示此時瓣膜可能已明顯受損。

張忠毅主任進一步說明，主動脈瓣狹窄時容易感到胸悶，「一旦出現胸悶症狀，有一半患者會在5年內死亡，若出現昏厥症狀則縮短至3年，平躺也喘的病人壽命則只剩2年」，重度狹窄的患者隨時都有猝死危機。

當藥物無法改善瓣膜情況時，一般建議進行手術介入。張忠毅主任表示，二尖瓣患者通常可嘗試修補，而主動脈瓣多半需要置換人工瓣膜。然而開胸手術對許多人來說都很負擔，無論是生理或心理層面，經醫師評估後，也可經由心導管置換瓣膜，尤其年紀較大的患者不一定有體力可負荷大型手術，健保也已開放80歲以上患者可補助。

但並非換了瓣膜就一勞永逸，若心臟功能已受損，置換瓣膜後功能並不會恢復，因此建議患者若能在症狀初期就多注意並就醫，大都能避免走到末期心臟衰竭的狀況。