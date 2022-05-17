帶領高雄女兒田曉雯在東京帕運摘銅的蔡貴蘭教練，曾入選青少年桌球國手，中華帕拉林匹克總會桌球國家隊教練，也是高雄醫學大學體育教學中心助理教授。二十多年來，她持續在身障桌球運動中貢獻所學，用專業與熱情去訓練及陪伴身障選手，而她的桌球故事，側寫了身障運動員的奮鬥歷程。

一拍入魂，桌球讓人生有重心

一生只做一件事，桌球就是蔡貴蘭的人生故事。小學二年級初次接觸桌球，通過篩選淘汰的練習歷程，成為桌球校隊一員，她記得教練說只要打到全國大賽，就能保送大學，對好動又不喜歡讀書的蔡貴蘭而言，彷彿看見未來之路。然而，在校隊內表現不出色，且家境不好，團隊練習後只能回家顧雜貨店，沒錢聘請教練私下加強，家裡一度希望她放棄桌球。當時桌球隊只有四個成員，少了一人就無法出賽，為了莫名的使命感，她不顧父親反對，堅持留在桌球隊。

國中時曾因力氣大，被學校大姐大邀約加入幫派，「如果沒有堅持桌球這條路，可能就走偏了。」國二離鄉背井至臺北唸書，學校球隊獲得中國石油贊助，球員每個月都能領到津貼，這份「薪水」對生活不無小補，也讓她更堅信自己的選擇。

長期艱辛的訓練在高中得到回報，蔡貴蘭成功取得青少年國手資格，並順利保送上文化大學體育系。剛上大學的暑假，臺灣正好舉辦身障桌球亞洲盃，體育系都要擔任工作人員，而身障選手場上奮戰的畫面深深撼動著她。之後，老師引薦她到台北市殘障桌球協會訓練選手，雖然是無償的義務性質，又得每天課後騎車往返陽明山與市區，蔡貴蘭依然決定接下教職，她說：「看到這些身障朋友因打球得到快樂，對我來說，心靈很滿足。」

蔡貴蘭教練認為桌球運動也是種復健，在身體及精神層面都能帶給身障者正面影響。(攝影/Carter)

感同身受，像家人的教練

為了指導身障選手，蔡貴蘭會直接坐在輪椅上陪同訓練，實際體會身障選手移動和發力的方式，了解他們動作上的障礙，「一開始不知道訣竅，腰部用力過猛就會翻車。」而站立組的選手使用拐杖或穿戴義肢，也要盡量模擬選手的不便狀況。

為了與身障者維持同樣高度，蔡貴蘭教練坐在椅子上陪伴肢體障礙者桌球推廣營的學員練球。(攝影/Carter)

蔡貴蘭在訓練時比較嚴苛，但私底下與選手相處猶如家人般感情緊密。早期挹注在身障運動的經費少，出國比賽只有教練陪同輪椅選手，不一定有家屬或隨隊醫師，賽事外，推輪椅、拉行李、倒尿袋等各種生活照料，教練都需要親力親為。她回憶起有一年至福建集訓，領隊老師提議在難得休假時間帶選手到當地土樓體驗參觀，而那時中國大陸的無障礙設施不普遍，她頂著狂風暴雨，將輪椅選手一一抱上遊覽車。蔡貴蘭對選手照顧有加，團隊中也擅長營造家人般相互扶持的氛圍，她欣慰的說：「現在有站立組的年輕選手隨行參賽，他們也會幫忙隊中的叔叔阿姨們。」

蔡貴蘭對選手照顧有加，團隊中也擅長營造家人般相互扶持的氛圍。(攝影/Carter)

桌球選手的萬能後盾

帶領選手出國比賽，除了場上的表現，照顧選手更是一大挑戰，蔡貴蘭曾遇過一次次生死交關的突發狀況，也一次次陪伴帕奧選手克服比賽的沉重壓力。

2005年在巴西舉辦的世界輪椅運動會，選手褥瘡傷口發炎，險些危及生命，她和隨隊醫師帶選手前往當地醫院，對方卻只提供消毒用品和藥物，要求她們自己處理。蔡貴蘭第一次遇到這麼嚴重的狀況，選手的傷口深及見骨，肌肉、脂肪和骨頭都看得一清二楚，幫忙消毒傷口時，選手的神經反射動作，以為是弄痛了選手滿是心疼，「後來我好幾個星期都不敢吃肉，也很感佩選手不顧身體狀況，堅持出賽的決心。」

另一次蔡貴蘭帶隊到斯洛維尼亞，一位選手比賽到第二天突然半夜脫肛，拳頭大般的腸子掉出肛門外，該國醫師不敢立即開刀處理，只能協助清潔傷口避免惡化。賽後全隊先行返臺，她和管理老師留在當地照料，待稍微穩定後，決定搭機回臺接受治療。人到了機場，航空公司卻拒絕她們登機，最後協調必須簽下切結書才放行，轉機加上飛行的十多個小時，蔡貴蘭每隔幾小時就要幫選手清理腸子，保持傷口乾淨，還好順利返抵國門，而預備好的救護車也在機場待命，一出機場就立刻將選手送往醫院，她才終於放下心中大石。

蔡貴蘭教練（左）、田曉雯（右）和林姿妤（中）上場比賽前在手心寫下文字，給彼此鼓勵。(圖片提供/蔡貴蘭老師)

談到去年的東京帕奧，印象最深刻的是田曉雯被安排在死亡之組，出賽前一晚，田曉雯承受不住壓力崩潰大哭，蔡貴蘭溫暖地擁抱她，任她宣洩情緒，同房間還有身經百戰的盧碧春和林亞璇，也一起分享參賽經驗並鼓勵田曉雯。「隔天上場比賽，竟然贏了預計會分組冠軍的選手，我們忍不住抱著彼此淚崩了，因為做了一件我們覺得做不到的事。」之後田曉雯更以3比0打敗視為心魔的對手晉級決賽。

2020東京帕拉林匹克運動會(因疫情延後至2021年舉辦)，田曉雯（右）奪下首面銅牌後開心與蔡貴蘭（左）教練合影。(圖片提供/蔡貴蘭老師)

遇到再嚴重的狀況，都能處變不驚對選手說「沒事」的蔡貴蘭，有一顆溫柔纖細的心，聊起年輕選手們特地南下高雄給她驚喜慶生，並做了一本出國比賽與訓練的照片集當作禮物，看到努力過往的回憶，感動的淚水已在眼眶中打轉。總是先想到如何幫助別人的她，期許自己做的事可以鼓勵更多身障朋友出門運動並接觸社會，讓他們的身體功能及心理狀況越來越好，「也希望能幫助選手成為更好的自己，大家一起推展身障運動，讓社會大眾更認識身障選手，並願意幫助他們，這樣就值得了。」

本文作者：李曉萍