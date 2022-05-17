近年全台房價飆漲，六都更是房市火車頭。最近有網友出遊台中，發現到處都是重劃區，若未來新房沒有爛尾，也都有人入住，「台中市未來會不會成為全台第一大都市」。底下網友看了熱烈討論，一派網友主張台中交通建設還有很大的進步空間，但另有網友認為台中腹地很大，且產業豐富，相對更有發展潛力。

這名網友在PTT房屋板發文，他觀察台中市的幾個重劃區，發現數量不少，幾乎每一處都有重劃區，不是空地很多，就是正在蓋或準備要蓋，如果將來沒有爛尾樓，每戶都有人接手入住，「滿滿的新房子，滿滿的移入人口，台中市未來會不會成完全台第一大都市？」。

貼文曝光，底下留言各持己見，有人認同台中確實有發展潛力，「台中天花板高，有的是機會發展」、「台中生意人真的蠻多的」、「台中未來就是台北化，雲林彰化嘉義都會來」、「一堆人真的小看台中了」、「台中強的是他什麼產業都有，面面俱到」、「台中什麼產業都沾一點啊，然後發展的越來越有樣子」、「有機會，台中腹地很大」。

但也有人持相反意見，「台中的道路負荷不了吧」、「雖然房子多，但交通建設落後臺北將近30年」、「台中就台灣高譚市啊」、「工作沒變多的話，也只會變鬼城而已」、「少子化，薪資低，你想有可能嗎」、「交通發展完全跟不上」、「台中重劃區超大，全部蓋滿才有可能」。

另外，不少人也透露自己認為有潛力的縣市，「桃竹苗爆發性才強」、「中北部有新竹好去，幹嘛去台中領次一階的薪水」、「台北有錢人更多更有錢」。