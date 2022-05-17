北大西洋公約組織（NATO）副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）宣布，前蘇聯共和國喬治亞的領袖已獲邀參與6月底在西班牙馬德里舉行的北約高峰會，此舉可能激怒俄羅斯。

吉歐阿納15日在記者會表示，開放門戶政策是北約的神聖準則，而喬治亞是北約很重要的夥伴，在俄羅斯入侵烏克蘭後，黑海地區更形重要，因此喬治亞領袖也獲邀參與北約峰會。

俄羅斯2008年曾與喬治亞為當地的南奧賽提亞（South-Ossetia）開戰，之後俄國承認南奧賽提亞與另個分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）為獨立國家，並在當地設置軍事基地。喬治亞分離地區南奧賽提亞領導人13日表示，預定7月17日舉行加入俄羅斯的公民投票。

喬治亞期盼加入北約和歐洲聯盟，外長達爾恰希維利（Ilia Darchiashvili）今天表示，喬治亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）本週訪問布魯塞爾之行相當重要，他此行除了會晤歐盟領袖，也將拜訪北約總部。（譯者：林治平）1110517