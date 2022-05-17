南加州台裔教會槍擊 凶嫌姓名公布 家住拉斯維加斯 03:532022/05/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南加州台灣教會槍擊案，地點就發生在當地內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州橘郡警長辦公室表示，當局今天公布，南加州爾灣（Irvine）台灣基督長老教會教堂槍擊案的凶嫌名為大衛．周（David Chou），現年68歲，家住拉斯維加斯（Las Vegas）。 當局已將他依1項謀殺罪狀和5項殺人未遂罪狀記錄在案。 凶嫌昨天在這座教堂以台裔為主的教友們吃午餐時開槍，殺害1人，射傷5人，後來遭教友合力制伏並以電線將他綑綁。（譯者：張佑之）1110517 水牛城槍擊案凶嫌殺機早萌 去年意圖血染校園遭拘留 新冠疫情封城50日 上海當局：下週一開始逐漸解封 #凶嫌 #台裔 #當局 #南加州 #教堂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《玩命10》衝突原因曝光 林詣彬「1件事氣炸」嗆聲摔門走人 10:472022/05/04 娛樂 秘魯巴士墜谷 至少11死 14:282022/05/16 國際 埔里蝴蝶王國 紙教堂心旅行 04:102022/04/27 地方新聞 南加州台灣教會重大槍擊釀1死5傷 受害者多為台裔 08:122022/05/16 國際 韓國疫情難成集體免疫 逾60歲施打第4劑疫苗 14:322022/04/13 國際 紐約地鐵槍擊案凶嫌落網 面臨聯邦恐攻罪名 10:582022/04/14 國際 南加州台灣教會槍擊事件 外交部證實1死、5傷全為台裔 12:592022/05/16 政治 南非暴雨釀洪災增至341死 當局擴大搜救生還者 03:242022/04/15 國際 美再爆重大槍擊 南加州教堂1死4重傷 1犯嫌落網 06:272022/05/16 國際 烏克蘭反通敵法抓賣國賊 避免自家人背後捅刀 23:192022/04/30 國際 東海大學路思義教堂將修繕 民代籲保存 20:232022/04/20 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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