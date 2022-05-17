加州橘郡警長辦公室表示，當局今天公布，南加州爾灣（Irvine）台灣基督長老教會教堂槍擊案的凶嫌名為大衛．周（David Chou），現年68歲，家住拉斯維加斯（Las Vegas）。

當局已將他依1項謀殺罪狀和5項殺人未遂罪狀記錄在案。

凶嫌昨天在這座教堂以台裔為主的教友們吃午餐時開槍，殺害1人，射傷5人，後來遭教友合力制伏並以電線將他綑綁。（譯者：張佑之）1110517