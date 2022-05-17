法國總統府發表聲明說，馬克宏總統今天任命勞工部長柏納（Elisabeth Borne）為新任總理，這是法國30多年來首位女性總理。

即將卸任的總理卡斯特克斯（Jean Castex）稍早已向馬克宏遞出辭呈，這是馬克宏4月間競選連任成功後，普遍預期的人事異動之一，以便重組新政府。

卡斯特克斯2020年獲派擔任總理時，是個令人意外的選擇，如今他卸任，使馬克宏得以在6月重大的國會選舉之前重組內閣。

近數週來，有關卡斯特克斯的繼任人選猜測紛紛，馬克宏則表明，他的理想人選是女性，屬於左翼陣營，而且須有環保資歷。

這樣的物色標準反映出，馬克宏第2任初期的施政重心在學校、衛生和氣候危機。他的競選承諾就是以應對氣候危機為當務之急。

外界認為，現年61歲的柏納是位能幹的技術官僚，能與工會謹慎談判。目前馬克宏已開始實施社會改革新方案，可能會引發抗議。（譯者：張佑之）1110517