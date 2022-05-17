南加州橘郡15日發生一起涉及台裔教會的槍擊血案，加州橘郡警方今天表示，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉（David Wenwei Chou，暫譯），警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。

加州橘郡（Orange County）警方表示，兇嫌周文偉在昨天的槍殺案造成1人當場死亡、4人重傷以及1輕傷，該嫌已被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為 100 萬美元。橘郡地方檢察官辦公室訂於23日正式提起公訴。

橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）在今天中午舉行的記者會表示，周文偉在這起槍殺案「單獨行動、並非教堂常客」。巴恩斯說68歲的周嫌是華裔（a Chinese U.S. citizen），作案動機起因於「對中國和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿。這股憤怒讓獨自住在拉斯維加斯的凶嫌旅行到南加州作案。

聯邦調查局（FBI）表示，已對該案展開聯邦層級的仇恨犯罪調查。

新聞週刊 （Newsweek）在今天的報導指出，兇嫌英文名字的拼音為大衛．周或周文偉（David Wenwei Chou，暫譯）。

警方在記者會上提到，該起槍殺案不幸身亡者是住在加州拉古納尼古爾（Laguna Niguel）的52歲醫生約翰．鄭（John Cheng，音譯），他身後留下妻子和兩名孩子。警方表示，約翰．鄭「英勇」與凶嫌對峙，犧牲了自己讓其他人可以存活。

該起槍擊事件中另造成5名傷者，包括一位86歲的女性，和分別為66歲、75歲、82歲和92歲的男性。

南加州警方在15日下午1時26分獲報指出，位在橘郡的拉古納伍茲（Laguna Woods）「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church），有一名60多歲亞裔男性持槍械在以台裔教友為主的午餐活動時間開火傷人。當警方抵達時，該教會的教友們已經制伏兇嫌，並以延長線綁住這名槍手的腳。

加州副檢察長、約巴林達（Yorba Linda）台裔市議員黃瑞雅（Peggy Huang）今天接受中央社記者電話採訪時表示，「爾灣台灣基督長老教會」平時租借「日內瓦長老會教堂」舉辦教會活動，使用的語言多台語。由於主持教會的現任牧師李輔仁（台福）獲邀到外地演講，教友們特別邀請從台灣返美探視父母的前主任牧師張宣信於15日代理講道和主持當天的活動。

黃瑞雅的父母也是「爾灣台灣基督長老教會」教友，目前他們人在台灣，沒有參加這次聚會。

市議員的工作在美國是義工，黃瑞雅聯絡教會的教友希望提供協助而得知，兇嫌昨天一早進入教會時，負責接待的教友對兇嫌說，「歡迎你第一次來」，兇嫌卻說，「這不是我第一次，我已經來這裡兩三次了」；不過他這樣的回答讓接待的教友一時感到不解。

黃瑞雅轉述當時在場的教友表示，兇嫌跟著做禮拜，一直到中午吃飯時拿出槍，兇嫌以鐵鍊鎖住教堂，還推走一位詢問的教友、斥道「不關你的事」。

兇嫌開了第一槍之後，鄭姓醫師衝上前試圖制止，卻被槍擊當場身亡。鄭姓醫師當天特別為了陪伴90多歲的母親才到教會，教友間感到不捨。

就在凶嫌補充子彈時，前主任牧師張宣信趁機從嫌犯背後拿椅子撲打，其他教友一湧而上將兇嫌制伏。對此，橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）15日在記者會上表示，該教會的教徒們表現「超高的英勇與膽量」，如果不是他們迅速行動回應，可能會有更多傷亡。（編輯：張佑之）1110517