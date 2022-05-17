在一地難求的新北市新店區，5月3日有4筆道路用地、底價達2.5億元，遭法拍結果流標，意外將24年前過世遺產稅迄今未繳的中泰賓館創辦人林國長二房林朱佩芳再度搬上檯面。CTWANT記者調查，林朱佩芳迄今遭法拍資產逾30筆，其中包含中華路10戶老公寓，堪稱該區「土地婆」。

根據台北分署表示，林朱佩芳過世後留有龐大遺產，因遺囑執行人迄今仍未繳納2.2億元遺產稅，資產因而遭拍賣，此次遭拍的4筆土地皆屬於第四種住宅區用地，現做為道路使用。經查這幾筆土地已是2019年以來第2~3輪的標售，其中一筆更是有流標9次紀錄。

被拍賣的道路就位在新店中華路，近捷運新店區公所站、新店行政園區，周邊商家林立、交通便利。（圖／報系資料庫）

記者實地走訪，遭拍賣的道路為中華路42~54巷，鄰近調查局、新店區公所及捷運站，巷道約4~6米寬，兩旁皆是4層樓高的50年老舊公寓。一旁除了有瑠公公園，中華路主幹道路兩側人行道還種植上百株的楓香，又有楓香大道美名，環境與北市民生社區相當相似。

這次遭法拍的道路用地可說是位在新店蛋黃區，為何屢屢流標？寬頻房訊發言人徐華辰告訴CTWANT記者，法拍市場的確有一批專業人士，專門收購道路用地做為新建案容積移轉使用，此案卻不受青睞，最終流標，主要原因是該道路並非政府預定道路，而是早期建商蓋房時開闢給居民進出用的私設道路。

徐華辰說，「因無法做容積移轉使用，只能等到這區塊要都更時才有利用價值，如果底價沒有非常低，可能都不會有人到市場做競標。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該道路為早期建商蓋房時開闢給居民進出用的私設道路，無法做容積移轉使用，如果底價沒有非常低，可能都不會有人到市場做競標。（圖／張文玠攝）

CTWANT記者追查，林朱佩芳的資產拍賣案件自2009年起至少30件以上，大多位於新店中華路巷內，約有6筆土地、道路，還有10戶的老公寓，但公寓持分只有1/5，法拍時僅賣1/5產權。據謄本顯示，其他持有人還包括林國長孫子林命群、林命嘉及林國長的夫人趙璧芝。

記者依法拍地址尋線訪查，發現好幾戶仍有人居住，向鄰居打聽，有的是租客，租10年以上，有的是空屋。一位知情老居民透露，「這邊很多路、空屋都是他們（林家）的，很多人都是向他們租，他們都有公司在做（管理），有次法拍有去標，都買不到，他們都是有錢人，道路也是他們的，我們要改建也沒辦法。」

對於居民反映「標不到」，徐華辰解釋，應是拍賣1/5持分，若裡面已有人居住使用，買家很難協調1/5要用哪些範圍，頂多就是1/5持分出租，這種「持分的物件」標下後較難處理，一般民眾比較不會去競標，況且其他共有人有優先承買權，就算得標，只要其他共有人行使權力，法院就會先讓共有人買回，根本不怕別人買走。

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