台北文華東方酒店今年5月喜迎開業8周年之際，業主林命群的「姨奶」，文華東方前身、中泰賓館創辦人林國長的「如夫人」林朱佩芳，因積欠遺產稅，名下土地遭法拍，喚起老一輩對林家家族三代恩怨及豪門爭產的記憶。

對於熟悉民國50年代台灣商界的人士來說，已過世40年的中泰賓館創辦人林國長，是「非常有錢的愛國華僑」，中泰賓館曾風光一時，若林國長的長孫林命群沒有改建的話，今年就是60周年。

林國長發跡過程相當立志，他1873年生於廣東潮州，為了謀生，16歲時向外婆借了7塊大洋遠走泰國投靠親戚，做過小販、清道夫、賣過米炭雜貨，接著自行創業成立「曼谷成興利金行」，靠著金融業發跡致富。為響應台灣政府糧食政策，林國長1953年來台於南港車站旁創立僑泰興麵粉廠，當時相當受到重視，前總統蔣經國也曾參觀過他的麵粉工廠。

僑泰興麵粉廠在當時相當受到政府重視，創辦人林國長（後立者）曾陪同前總統蔣經國先生（右3）、前經濟部長尹仲容（右1）參觀工廠。（圖／翻攝自嘉禾牌臉書）

1962年，林國長於敦化北路再投資興建中泰賓館，當中的KISS舞廳、B.B.Q烤肉，還有台北最早的泰國菜餐廳，都是許多老台北人的共同回憶。2005年，第三代長孫林命群斥資250億元將中泰賓館改建成台北文華東方酒店，另與興建豪宅「文華苑」，讓林家再度聲名大噪。

林國長在台投資還包括南京東路四段的前中華體育館用地，及新生南路、和平東路口以前「真的好」海鮮餐廳的店址，如今林朱佩芳名下資產遭到拍賣，也讓CTWANT記者追查出，50年前林國長還在新店購入大批土地新建公寓住宅。

林國長身家數十億元，在泰國共娶7名妻妾，隨他來台創業的有趙璧芝和林朱佩芳，趙璧芝在林國長的元配過世後扶正，取得正妻身分，林朱佩芳則被外界稱為「如夫人」，兩人在台相扶相持，情同姊妹。

雖然林國長妻妾成群，但只有第一任老婆育有兩子，且長子因病辭世，第二代僅剩林紹明一脈單傳，林紹明也生有兩子，即第三代的林命群、林命嘉，兩人從小由祖母趙璧芝、林朱珮芳一手帶大，林命群與長期旅居海外的林紹明保有良好互動，林命嘉則是與祖母們感情較好。

林國長1977年辭世後，在台灣留下的遺產約24億元，根據遺囑，75%的財產分給趙璧芝、林朱珮芳兩位夫人，25%分給獨子林紹明，但因為遺囑多次更動，林紹明懷疑遭繼母竄改遺囑，一狀告進法院。

不過也有一說，林國長會分配這麼多財產給兩位夫人，是因為覺得林紹明揮霍成性，擔心未來孫子們拿不到財產，才出此分配。但隨著林命群及林命嘉逐漸長大、兩位夫人相繼過世後，一、二代爭產戲碼也轉移成第三代的兄弟鬩牆。

中泰賓館改建成如今的台北文華東方酒店，現任董事長林命群（中）即是林家第三代長孫。不過在林國長與林朱佩芳相繼去世後，家族二、三代為了爭產曾鬧得不可開交。（圖／報系資料庫）

先是為了遺產，林紹明和兩個兒子續打官司，最終協議林紹明取得50%的財產，約12億元，林命群與林命嘉分得剩下的25%，各6億元，但事情未告一段落，父親派的林命群與繼母派的林命嘉也官司不斷。

1995年，林命群正式當上中泰賓館的董事長，第一個發出的公文就是將時任副總經理的林命嘉解職，從此兄弟正式決裂，林命群主掌的中泰賓館與林命嘉主管的僑泰興麵粉廠正式劃清界線。

林命嘉目前手握僑泰興麵粉廠南港精華地段近6000坪土地，預計將自辦都更，今年初已舉辦公聽會，預計將規劃商辦與飯店；另外還有2500坪的南京東路四段中華體育館舊址也在林命嘉手中。據了解，中華基金會在2015年將中華體育館舊址變更商辦的資料送市府審議後被要求退回修改，至今無送件，目前改建仍遙遙無期。

根據謄本顯示，林朱佩芳在新店中華路的多筆土地及房屋，戶籍登記就在南港區南港路一段263-1號，也就是僑泰興麵粉廠址，依稀可見林命嘉與林朱佩芳的祖孫之情，更勝長孫林命群。

中泰賓館當中的KISS舞廳、B.B.Q烤肉，還有台北最早的泰國菜餐廳，是許多老台北人的共同回憶。圖為KISS舞廳。（圖／報系資料庫）

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