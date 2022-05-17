台南市柳營區工七路一間塑膠製品工廠，17日凌晨0時發生火警，暗夜中2600平方公尺的廠區，陷入一片火海，消防人員持續灌救約1小時將火勢控制，幸未傳出人員傷亡意外。
台南市消防局在凌晨0時5分許接獲報案，稱柳營區工七路一間塑膠製品工廠發生火警，消防人員到場時，現場已陷入火海，還伴隨爆炸聲響，消防局前後派遣28輛消防救災車輛、59名人員漏夜灌救。
初步了解，現場為燃燒塑膠材料，火勢於凌晨1時9分許控制、清晨5時50分許撲滅，火警並無造成人員受困受傷，詳細起火原因有待調查釐清。
台南市柳營區工七路一間塑膠製品工廠，17日凌晨0時發生火警，暗夜中2600平方公尺的廠區，陷入一片火海，消防人員持續灌救約1小時將火勢控制，幸未傳出人員傷亡意外。
台南市消防局在凌晨0時5分許接獲報案，稱柳營區工七路一間塑膠製品工廠發生火警，消防人員到場時，現場已陷入火海，還伴隨爆炸聲響，消防局前後派遣28輛消防救災車輛、59名人員漏夜灌救。
初步了解，現場為燃燒塑膠材料，火勢於凌晨1時9分許控制、清晨5時50分許撲滅，火警並無造成人員受困受傷，詳細起火原因有待調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。