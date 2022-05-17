0810: 烏克蘭西部利維夫（Lviv）地區軍事管理局局長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）說，俄軍周二早發射飛彈，攻擊了距離波蘭邊境約15公里的烏克蘭軍事基地。

據CNN和《阿拉伯新聞》（AlArabiya news）網報導，約午夜過後，可聽到利維夫中心響起一連串爆炸聲。

而基輔在撤出亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）超過260名烏軍後，烏克蘭官員周二說，捍衛馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠的部隊已完成，並結束「戰鬥任務」。

0717:烏克蘭證實 再從亞速鋼鐵廠救援出260人

俄軍對亞速鋼鐵廠（Azovstal）的強烈轟炸

烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）周一晚間發布聲明，烏方已經從亞速鋼鐵廠（Azovstal）救援出260人，其中53人重傷；她表示，這項行動是烏克蘭國防部、烏軍、國防警衛隊和邊防部隊聯合進行，以營救被困在鋼鐵廠內部的剩餘人員。

馬列爾表示，53名重傷者被送往頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）境內的新亞速斯克鎮（Novoazovsk）的醫療機構接受治療，另211人通過人道走廊被帶到歐連尼夫卡村（Olenivka）該村位於頓內茨克附近，將透過交換程序將他們送回。

而馬列爾與烏克蘭總統澤倫斯基都表示仍有烏軍在亞速鋼鐵廠內，救援行動將持續進行。澤倫斯基說:「我們需要英雄回家。」