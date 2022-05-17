51歲張姓女子駕駛自小客車，11日傍晚行經桃園市龍潭區北龍路與龍華路口，時連續追撞前方行駛中的車輛，再失控往前追撞人行道路人及停放在路邊的車輛，整起事故造成1名14歲女學生重傷在加護病房觀察、6人輕傷及13輛汽機車毀損，林姓女學生經搶救4天後，昨(16日)下午不治，引起龍潭當地臉書社團瞬間湧入3000多人替她默哀，家屬已到分局完成筆錄，當時肇事的張女酒測值為0，肇事原因仍將進一步調查。

林姓少女的親友，昨天下午在臉書《龍潭人》鄉親交流社團透露林姓國中少女的死訊，貼文表示，「那天龍潭市區車禍被撞的14歲XX國中的林小妹妹在今天下午宣告不治，請大家替她默哀10秒鐘」，由於這起車禍引起當地人的關注，因此瞬間就湧入3000多名網友為林小妹妹哀悼。

桃園婦人追撞前車後衝上人行道 ，造成1死6輕重傷，13輛汽機車毀損。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

網友紛紛留言，「妹妹到天上去當天使了，請節哀順變」、「阿彌陀佛…還沒來得及長大，令人心疼不捨…妹妹一路好走…跟緊菩薩腳步」、「請家屬節哀，天使妹妹會保佑你們全家平安的」、「請節哀，妹妹不痛了」、「祝她一路好走」。「在天上當個快樂的小天使吧，不痛了」

根據警方調查，事故發生當下因撞擊力道過猛，不僅張女駕駛的轎車車頭嚴重毀損，路旁停放的機車也像保齡球般整排傾倒，當時14歲林姓女學生首當其衝，因撞擊力道過猛，在救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，消防人員將人送往桃園國軍總醫院急救後恢復生命跡象，但仍狀況危急。另外還有1名17歲范姓女子，則是被壓在車子底下，脫困送醫後則是多處骨折與擦傷，而其餘傷者皆為輕傷，多是身體部位撕裂傷或送醫診治。

有民眾目擊表示，女駕駛在事故當下下車查看，有說自己罹患癲癇才會發生意外，但警方說張女未向員警表述此事，這部分有待釐清。員警也說，除了消防隊送醫傷者外，張女所撞擊到的第一部車輛上的駕駛與乘客因傷勢較輕自行就醫，整起事故共有7名傷者。

龍潭分局表示，林姓少女16日宣告不治後，家屬於下午5時許前往龍潭交通分隊製作筆錄，警方將依法偵辦。