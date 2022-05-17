浩鼎(4174)將在6月3~7日在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上，以海報發布旗下針對不同腫瘤類型中的Globo H和AKR1C3抗原所研發新藥臨床研究新進展。

會中將發表的台灣浩鼎首創抗Globo H癌症疫苗Adagloxad Simolenin抗體小分子藥物複合體(ADC)OBI-999以及AKR1C3為靶向的首創前驅性化療新藥OBI-3424研究，將由各計畫主持人親自在場介紹。

台灣浩鼎研發長賴明添博士指出，將在ASCO發布三篇海報論文，重點介紹浩鼎首創癌症治療新藥Adagloxad Simolenin、OBI-999和OBI-3424臨床試驗新進展；相信這些試驗中藥物將為癌細胞有Globo H或AKR1C3表達的癌症患者帶來潛在的治療利益。

浩鼎將在ASCO會場推出展示攤位，由研究計畫主持人和來自各地的與會專業人員面對面交流與討論浩鼎研發的癌症創新療法。