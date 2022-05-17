孫姓男子凌晨肚子餓，想吃宵夜到超商購買108元的「排骨」、「小籠包」等食品，因向店員表示食品包裝破損，要求免費遭拒，竟作勢掏刀，恐嚇店員「我身上有刀！」、「捅你2下，才肯給東西」，店員被迫免費提供，讓孫吃「霸王餐」。事後孫男賠償店員5000元，台北地檢署依恐嚇取財罪起訴孫男。

起訴指出，孫男今年3月9日清晨3時54分，到北市大安區臥龍街某超商，選取價值108元的「厚切排骨」、「及第小籠包」2件微波食品至該店櫃檯。

孫男向店員表示這2件食品包裝損毀，要求免費，店員當下回應「不行」，並告知可以提供無損的同樣商品，孫男聞言後，竟出言恫嚇店員：「我身上有刀喔！」、「你現在是要我拿刀出來捅你兩下，你才肯把東西給我就對了」。

孫男並將手伸進右邊口袋作勢要掏出刀子，脅迫店員免費提供，店員因心生畏懼，只好將「厚切排骨」、「及第小籠包」2項食品交付孫男，孫男拿走食品後離去，店員報警處理，警方調閱監視器循線逮獲孫男送辦。

檢察官依恐嚇取財罪起訴孫男，至於孫男犯罪所得108元部分，由於孫男事後賠償店員5000元，達成和解，店員撤告，依《刑法》規定，已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。