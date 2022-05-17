邑昇實業(5291)為開拓e-bike海外市場，預計將參加7月德國歐洲EuroBike自行車展，首次推出自行研發設計組裝之e-bike系列產品，未來將結合既有車燈經銷通路，正式搶佔歐洲龐大電動自行車商機。

看好e-bike前景，邑昇於2020年下半年從自行車燈事業衍伸出e-bike電動輔助自行車系列產品，儘管e-bike事業營收占比不高，但因邑昇擁有傳統車廠少見的馬達、電池、儀表板三電系統整合優勢，公司樂觀看待其未來發展性，年度主力新款貨車型e-cargo CG135主打貨物採運及戶外旅遊露營，並以海外市場為目標。

由於歐盟日益強調減碳交通政策，市場規模不斷擴增，根據歐洲自行車產業協會預估，歐洲電動輔助自行車銷售數量將在2030年上看3000萬輛，為積極開拓海外市場，邑昇預計參加7月德國歐洲EuroBike自行車展，此展為全球最大自行車專業展，並有來自世界各國專業自行車品牌商與零配件廠共同參加，邑昇此次參展將首次推出自行研發設計組裝之e-bike系列產品，未來將結合既有車燈經銷通路，正式搶佔歐洲龐大電動自行車商機。

受惠於PCB及LED自行車燈訂單與生產出貨穩定挹注，e-bike電動輔助自行車最新批次亦陸續交車，邑昇2022年第1季合併營收為3.91億元，年增19.25%，單季合併毛利率為23.53%，稅後盈餘0.45億元，年增47.89%，每股盈餘為1.15元。

邑昇表示，第1季PCB事業受惠有效轉嫁部分成本給客戶，以及過去導入自動化智慧工廠成果持續發酵，大幅提升生產效能，並降低報廢瑕疵成本，使上游原物料價格上漲情況下，仍能維持一定毛利表現；LED自行車燈訂單則持續穩定挹注，能見度直達今年底，而缺料狀況略有緩解，目前掌握後續訂單生產無虞。

邑昇公告4月合併營收為1.47億元，在既有事業生產出貨穩定基礎下，e-bike經典款CT150最新批次在第2季開始正式放量，推升4月營收較上月與去年同期分別成長7.75%與12.79%，累計前4月合併營收為5.38億元，維持年增雙位數成長走勢。