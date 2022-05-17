「宅神」媒體人朱學恒與臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

台灣疫情大爆發，已連續多日本土確診數破6萬例，引發民眾恐慌。總統蔡英文昨日（16）在臉書發文，刊出一支影片，強調台灣對外捐贈口罩、醫材、疫苗的貢獻，並稱世界衛生大會（WHA）將展開，她感謝友邦及全球民主夥伴支持台灣的參與。此影片引發大批網友不滿，痛批台灣疫情當頭，總統竟仍心繫外國事務；「宅神」媒體人朱學恒更現身留言「看什麼鬼啦」，表達強烈不滿。

蔡英文昨日在臉書發文，刊出一支影片，指出病毒不分國界，健康防疫也不該有國界，自全球疫情爆發，台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援，也和全球夥伴分享經驗，共同對抗疫情的挑戰。台灣也同樣獲得許多國家的奧援，讓我們撐過防疫的關鍵時刻。

蔡英文強調，世界衛生大會（WHA）即將展開，她要感謝友邦以及全球民主夥伴，這段時間以來，紛紛用行動支持台灣的參與，我們的各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來，讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」蔡並盛讚台灣醫師杜繼誠，在非洲醫療團服務15年，對當地的醫療貢獻。

此文發出後湧入超過2300則留言，幾乎都是負面聲浪。朱學恒留言：「中華民國國民一直在確診，妳不關心國內，跑來分享影片，看什麼鬼啦！」其他網友則留言：「醫療量能緊，防疫措施一直開放，這樣只會增加醫療負擔及家有幼兒民眾的壓力」、「看到您的臉書被罵成這樣⋯⋯我真的放心了」、「你們難道就這麼無耳無心？為何都沒人下台？」「又在不食人間煙火了」。