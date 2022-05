「宅神」媒體人朱學恒與臉書網友留言。(圖/翻攝自蔡英文臉書)

台灣疫情大爆發,已連續多日本土確診數破6萬例,引發民眾恐慌。總統蔡英文昨日(16)在臉書發文,刊出一支影片,強調台灣對外捐贈口罩、醫材、疫苗的貢獻,並稱世界衛生大會(WHA)將展開,她感謝友邦及全球民主夥伴支持台灣的參與。此影片引發大批網友不滿,痛批台灣疫情當頭,總統竟仍心繫外國事務;「宅神」媒體人朱學恒更現身留言「看什麼鬼啦」,表達強烈不滿。

蔡英文昨日在臉書發文,刊出一支影片,指出病毒不分國界,健康防疫也不該有國界,自全球疫情爆發,台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援,也和全球夥伴分享經驗,共同對抗疫情的挑戰。台灣也同樣獲得許多國家的奧援,讓我們撐過防疫的關鍵時刻。

蔡英文強調,世界衛生大會(WHA)即將展開,她要感謝友邦以及全球民主夥伴,這段時間以來,紛紛用行動支持台灣的參與,我們的各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來,讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」蔡並盛讚台灣醫師杜繼誠,在非洲醫療團服務15年,對當地的醫療貢獻。

此文發出後湧入超過2300則留言,幾乎都是負面聲浪。朱學恒留言:「中華民國國民一直在確診,妳不關心國內,跑來分享影片,看什麼鬼啦!」其他網友則留言:「醫療量能緊,防疫措施一直開放,這樣只會增加醫療負擔及家有幼兒民眾的壓力」、「看到您的臉書被罵成這樣⋯⋯我真的放心了」、「你們難道就這麼無耳無心?為何都沒人下台?」「又在不食人間煙火了」。