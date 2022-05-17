晶圓代工大廠台積電(2330)16日由副總經理莊子壽代表，與內政部營建署長吳欣修、高雄市長陳其邁共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書（MOU），預計今年完成招商簽約，可望於2026年開始供應每日3萬噸再生水給台積電使用。

陳其邁表示，為因應近年缺水危機，高雄市政府持續開發多元水資源，除與中央合作開鑿地下水井每日13萬噸及新設1處伏流水每日10萬噸，並推動鳳山、臨海、橋頭及楠梓再生水計畫供應產業用水，總計可供應約每日21萬噸再生水。

為配合行政院推動「大南方大發展─南台灣發展計畫」，高雄市政府積極推動半導體S廊道於北高雄形成產業聚落，楠梓產業園區已於今年4月正式核定，預料未來將有更多高科技廠商陸續進駐高雄設廠。

對此，高雄市政府已超前部署，積極配合內政部營建署再生水政策，自2021年起推動北高雄再生水計畫，預計興建橋頭及楠梓再生水廠，配合廠商需求客製化高品質再生水，並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」3月經營建署通過採促參法BTO方式辦理、核定總經費近50億元，相關內容5月上網公告招商，預計今年可完成招商與簽約，順利於2026年供應每日3萬噸再生水給台積電使用，2028年由楠梓再生水廠新增供應5萬噸再生水。

高雄市政府表示，與營建署與台積電攜手合作供應及使用再生水具指標性意義，不僅可穩定供水來源、減少缺水危機，並可達成水資源永續再利用的效果，使高雄市成為再生水生產重鎮，落實水循環經濟，為高雄產業發展奠定穩固基石。